Beşiktaş'a Razvan Lucescu'dan olumlu sinyal

Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan, ardından da teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni hoca arayışları hız kazandı.
Siyah-beyazlıların aday listesinde üst sıralarda bulunan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
LUCESCU BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
İlk etapta Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdiği öne sürülen deneyimli teknik adamın fikrini değiştirdiği öğrenildi. PAOK ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren 57 yaşındaki çalıştırıcının, İstanbul'da görev yapma ihtimaline olumlu yaklaştığı belirtildi.
Son görüşmelerin ardından Beşiktaş seçeneğine daha sıcak bakan Lucescu'nun, Yunan kulübünü ayrılık konusunda ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Ancak PAOK yönetiminin tecrübeli teknik adamı bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.
SÖZLEŞMESİNDE 4 MİLYON EURO'LUK MADDE BULUNUYOR
Öte yandan Rumen teknik direktörün kontratında 4 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetimi ise Lucescu'nun ayrılık isteğini de kullanarak bu rakamı ödemeden transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.
PAOK'un ayrılığa izin vermemesi halinde ise serbest kalma bedelinin gündeme geleceği kaydedildi. Siyah-beyazlıların alternatif planının, 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmek olduğu ifade edildi.
Temmuz 2021'den bu yana PAOK'un başında bulunan Razvan Lucescu'nun, kariyerinde yeni bir sayfa açma düşüncesine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer aldı.
