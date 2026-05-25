25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Beşiktaş'a Razvan Lucescu'dan olumlu sinyal

Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, gündemin üst sıralarında yer alan Razvan Lucescu konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor.

25 Mayıs 2026 11:46
Beşiktaş'a Razvan Lucescu'dan olumlu sinyal
Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan, ardından da teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni hoca arayışları hız kazandı.

Siyah-beyazlıların aday listesinde üst sıralarda bulunan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

LUCESCU BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

İlk etapta Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdiği öne sürülen deneyimli teknik adamın fikrini değiştirdiği öğrenildi. PAOK ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren 57 yaşındaki çalıştırıcının, İstanbul'da görev yapma ihtimaline olumlu yaklaştığı belirtildi.

Son görüşmelerin ardından Beşiktaş seçeneğine daha sıcak bakan Lucescu'nun, Yunan kulübünü ayrılık konusunda ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Ancak PAOK yönetiminin tecrübeli teknik adamı bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNDE 4 MİLYON EURO'LUK MADDE BULUNUYOR

Öte yandan Rumen teknik direktörün kontratında 4 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetimi ise Lucescu'nun ayrılık isteğini de kullanarak bu rakamı ödemeden transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

PAOK'un ayrılığa izin vermemesi halinde ise serbest kalma bedelinin gündeme geleceği kaydedildi. Siyah-beyazlıların alternatif planının, 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmek olduğu ifade edildi.

Temmuz 2021'den bu yana PAOK'un başında bulunan Razvan Lucescu'nun, kariyerinde yeni bir sayfa açma düşüncesine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer aldı. 

 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
