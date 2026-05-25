Galatasaray'da Elias Jelert'e 10+4 fırsatı

Galatasaray'da Elias Jelert'e şans doğdu.
Southampton, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 8.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Danimarkalı bekin opsiyonunu kullanmayacak.
İngiliz ekibinde toplamda 11 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a geri dönecek. Elias Jelert, TFF'nin 10+4 kuralıyla birlikte Galatasaray'da yeni sezonda şans bulabilir.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Elias Jelert'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
