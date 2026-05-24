24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-2
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-0
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
2-087'
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
5-1
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
5-085'
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-3
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
3-0
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-0
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-1
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-1
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-2
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-1
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
2-0
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
1-2
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Sunderland, Avrupa biletini Chelsea'den kaptı!

Sunderland, Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını kazandı. Chelsea ise sezonu 10. sırada bitirdi.

calendar 24 Mayıs 2026 19:49 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 20:02
Haber: Sporx.com
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Sunderland ile Chelsea karşı karşıya geldi. Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Sunderland 2-1'lik skorla kazandı.

Sunderland'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Trai Hume ve 50. dakikada Malo Gusto kendi kalesine attı.

56. dakikada Cole Palmer ile farkı 1'e indiren Chelsea, stoperi Wesley Fofana'nın 62. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Sunderland, puanını 54'e yükseltti ve Premier Lig'e yükseldiği sezonu 7. bitirerek UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

Chelsea ise 52 puanla 10. sıraya indi ve Avrupa kupalarına katılma biletini kaybetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
