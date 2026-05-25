25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Victor Nelsson'un rotası yeniden İtalya!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takıma geri dönmeye hazırlanan Victor Nelsson'u kampa götürmek istemiyor. Nelsson, Roma ve Hellas Verona maceralarının ardından kariyerine yine İtalya'da devam etmek istiyor.

calendar 25 Mayıs 2026 09:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, yaz transfer döneminde Victor Nelsson'u bonservisiyle göndermek istiyor.

GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Danimarkalı savunma oyuncusu, geçen sezon İtalya'dan Hellas Verona'ya 8 milyon euro'luk opsiyon ile kiralanmıştı. Hellas Verona'nın küme düşmesinin ardından bu opsiyon devreye girmeyecek ve Nelsson, Galatasaray'a dönecek.

KAMPA GÖTÜRMEYECEK

Galatasaray ise 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Nelsson'u kampa götürmeyi düşünmüyor. Galatasaray, daha önce de Roma'ya kiralık giden Nelsson'u bu kez bonservisiyle göndermek istiyor.

SÜPER LİG'DE KALMAK İSTEMİYOR

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Nelsson ile ilgileniyor. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Nelsson'a ilgi gösterdiklerini doğruladı.

ROTASI YİNE İTALYA

Nelsson, Samsunspor'un ilgisine rağmen Süper Lig'de kalmak istemiyor. 27 yaşındaki oyuncu, Roma ve Hellas Verona maceralarının ardından yeniden İtalya'da forma giymeyi düşünüyor.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Nelsson için gelecek teklifleri beklemeye başladı.

Victor Nelsson, kiralık gittiği Hellas Verona'da geride kalan sezonda 38 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
