Victor Nelsson'un rotası yeniden İtalya!

Galatasaray, yaz transfer döneminde Victor Nelsson'u bonservisiyle göndermek istiyor.
GALATASARAY'A DÖNÜYOR
Danimarkalı savunma oyuncusu, geçen sezon İtalya'dan Hellas Verona'ya 8 milyon euro'luk opsiyon ile kiralanmıştı. Hellas Verona'nın küme düşmesinin ardından bu opsiyon devreye girmeyecek ve Nelsson, Galatasaray'a dönecek.
KAMPA GÖTÜRMEYECEK
Galatasaray ise 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Nelsson'u kampa götürmeyi düşünmüyor. Galatasaray, daha önce de Roma'ya kiralık giden Nelsson'u bu kez bonservisiyle göndermek istiyor.
SÜPER LİG'DE KALMAK İSTEMİYOR
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Nelsson ile ilgileniyor. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Nelsson'a ilgi gösterdiklerini doğruladı.
ROTASI YİNE İTALYA
Nelsson, Samsunspor'un ilgisine rağmen Süper Lig'de kalmak istemiyor. 27 yaşındaki oyuncu, Roma ve Hellas Verona maceralarının ardından yeniden İtalya'da forma giymeyi düşünüyor.
Galatasaray, yaz transfer döneminde Nelsson için gelecek teklifleri beklemeye başladı.
Victor Nelsson, kiralık gittiği Hellas Verona'da geride kalan sezonda 38 maçta süre buldu.
