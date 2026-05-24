24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-2
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-0
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
3-0
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
5-1
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
5-0
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
0-048'
24 Mayıs
Torino-Juventus
0-012'
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
1-148'
24 Mayıs
Lecce-Genoa
1-049'
24 Mayıs
Cremonese-Como
0-149'
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-3
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
4-1DA
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
3-0
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-0
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-1
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-1
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-2
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-1
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
2-0
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
1-2
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

İlkay Gündoğan: "Benim için ayrıcalıktı"

Manchester City'nin efsane isimlerinden İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinin Aston Villa ile oynadığı maçı tribünden takip etti. İlkay Gündoğan, taraftarlara mesaj gönderdi.

calendar 24 Mayıs 2026 21:42 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 21:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
İlkay Gündoğan: 'Benim için ayrıcalıktı'
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City tarafından onurlandırıldı.

İlkay Gündoğan; Pep Guardiola, Bernardo Silva ve John Stones gibi isimlerin Manchester City'ye veda ettiği Aston Villa maçını tribünden takip etti.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Aston Villa maçının ardından sahanın ortasında İlkay Gündoğan'a plaket takdim etti.

İngiliz ekibinin taraftarlarına seslenen 35 yaşındaki futbolcu, "Bana her şeyi verdiniz... Kariyerimde ve hayatımda bana her şeyi verdiniz. Sizler benim ailemsiniz, burası benim evim, bu hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu." dedi.

GALATASARAY'DA PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
