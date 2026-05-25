Galatasaray'da Uğurcan Çakır'a zam yolda

Galatasaray'da yeniden başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, harekete geçiyor.
Özbek, ilk iş olarak şampiyon hoca Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalayacak. Ardından sezonun oyuncularından Uğurcan Çakır'ın ücretine zam yapılacak.
Trabzonspor'dan transfer olduğu süreçte yüksek bonservisi nedeniyle maaş noktasında hiç zorluk çıkartmayan Uğurcan'ın yıllık ücreti 2 milyon 250 bin Euro seviyelerinde. Bu rakamın, Dünya Kupası öncesi revize edilmesi ve ciddi oranda yükselmesi bekleniyor.
Özbek, ilk iş olarak şampiyon hoca Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalayacak. Ardından sezonun oyuncularından Uğurcan Çakır'ın ücretine zam yapılacak.
Trabzonspor'dan transfer olduğu süreçte yüksek bonservisi nedeniyle maaş noktasında hiç zorluk çıkartmayan Uğurcan'ın yıllık ücreti 2 milyon 250 bin Euro seviyelerinde. Bu rakamın, Dünya Kupası öncesi revize edilmesi ve ciddi oranda yükselmesi bekleniyor.