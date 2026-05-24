A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu'nun durumu belli oldu.Cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan ve idmanı yarıda bırakan 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığının ardından 10 gün sahalardan uzak kalacak.Sakatlığı sonrası 10 gün sahalardan uzak kalacak Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Avustralya maçına kadar hazır hale gelecek.Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan milli futbolcu, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.