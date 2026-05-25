25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Noa Lang'ın kaderi yeni teknik direktörle belli olacak!

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Napoli'den kiraladığı Noa Lang, İtalyan ekibine döndü. Lang'ın geleceği, Napoli'de göreve gelecek yeni teknik direktöre bağlı olacak.

calendar 25 Mayıs 2026 11:12
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, sezonun bitmesiyle birlikte İtalyan ekibine geri döndü.

CONTE'DEN VEDA

Napoli'de ise teknik direktör Antonio Conte ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 56 yaşındaki teknik adam, sezonun son haftasındaki Udinese maçının ardından Napoli'de son maçına çıktığını ve görevinden ayrıldığını duyurdu.

YENİ HOCAYI BEKLEYECEK

İtalyan basını, daha önce Lang'ın Conte döneminde Napoli'de forma şansı bulmasının zor olduğunu duyurmuştu. Hollandalı futbolcu, Conte'nin görevden ayrılmasının ardından Napoli'de göreve gelecek yeni teknik direktörün kendisiyle ilgili vereceği kararı bekleyecek.

26 yaşındaki Noa Lang, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da geride kalan sezonda 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Napoli ile mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Noa Lang'ın, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
