25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Beşiktaş'tan sol kanada net çözüm!

Beşiktaş, yılların kanayan yarasını iyileştirmek için harekete geçti. Kartal'ın transfer listesinde iki önemli futbolcu var; Trossard ve Davitashvili... Hem oyuncular hem de kulüpleriyle görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

25 Mayıs 2026 08:08
Haber: Sabah
Beşiktaş, yıllardır sol kanat transferinden istediği verimi alamadı. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen siyah-beyazlılar, özellikle skor katkısı güçlü bir ismi kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Öne çıkan isimler daha önce başkan Serdal Adalı'nın da beğendiği ve takımda görmek istediği Leandro Trossard ile Zuriko Davitashvili.

Kartal, Arsenal'in 31 yaşındaki tecrübeli ismi Trossard için ara transfer döneminde de girişimde bulunmuş ancak İngiliz ekibi oyuncuyu bırakmamıştı. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Belçikalı yıldız için siyah-beyazlılar, tekrar harekete geçti.

Diğer aday Davitashvili ise hem yaz hem de kış döneminde ikna edilmeye çalışılmış ancak başarılı olunamamıştı. St. Etienne'nin 2028'de mukavelesi bitecek olan Gürcü oyuncudan 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Davitashvili'ye Premier Lig'den de talip olması, transferini güçleştiriyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
