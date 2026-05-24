24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-2
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-0
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
3-0
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
5-1
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
5-0
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
0-050'
24 Mayıs
Torino-Juventus
0-014'
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
1-150'
24 Mayıs
Lecce-Genoa
1-050'
24 Mayıs
Cremonese-Como
0-251'
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-3
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
4-1DA
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
3-0
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-0
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-1
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-1
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-2
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-1
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
2-0
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
1-2
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Antonio Conte: "Napoli'deki sürem sona erdi!"

Antonio Conte, Napoli'deki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

calendar 24 Mayıs 2026 22:04 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 22:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Antonio Conte: 'Napoli'deki sürem sona erdi!'
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, istifa ettiğini resmen açıkladı.

İtalyan teknik adam, Başkan Aurelio De Laurentiis ile yaklaşık bir ay önce görüştüğünü belirterek, "Başkan Aurelio De Laurentiis'i 1 ay önce aradım ve görüştüm. Napoli'deki süremin bittiğini söyledim. De Laurentiis de bana 'Son güne kadar fikrini değiştirirsen seninle yola devam ederim, seni bekleyeceğim' dedi. O direksiyonda olduğu sürece Napoli emin ellerde kalacak ve her zaman rekabetçi bir takım olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Geleceğiyle ilgili çıkan iddialara da değinen Conte, şu aşamada konuşulanların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.

Milli takım ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Conte, "Ne dediğimi hatırlıyorum: Federasyon başkanı olsaydım, tüm teknik direktörler arasından Antonio Conte'yi seçerdim." dedi.

Pep Guardiola'nın adının da gündeme geldiğini hatırlatan Conte, "Guardiola'nın adını da okudum ama Federasyon buna hazır mı? Guardiola'yı alalım diyen ilk kişi benim ama gerekli paramız var mı?" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, geleceğine ilişkin kesin bir karar vermediğini vurgulayarak, "Ben de dinlenmeye çekilebilirim." açıklamasında bulundu.

Geçen sezon Napoli'yi şampiyon yapan Antonio Conte, bu sezon ikinci sırayı aldı.

KARİYERİNDE 7 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

56 yaşındaki İtalyan teknik adam, daha önce Juventus, Inter, Bari ve Chelsea'de de ilk sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Conte'nin kariyerinde toplam 7 lig şampiyonluğu bulunuyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
