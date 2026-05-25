25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Trabzonspor'a Oulai için beklenti 35 milyon euro

Trabzonspor; Chelsea, Tottenham ve Benfica'nın yakından takip ettiği Christ Oulai için 35 milyon euro bekliyor. İşte Trabzonspor'da transfer planları...

25 Mayıs 2026 09:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı, Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi.

Bordo-mavililer, hem dinamik hem de güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor. +4'e uyan 6 oyuncudan en az 3'ü olan Wagner Pina, Arseniy Batagov ve Chibuike Nwaiwu'yu tutacak Karadeniz temsilcisi, gerekirse 1 kontenjan oyuncusu alacak. Eğer reddedilemeyecek teklifler gelirse değerlendirilecek.

TAKIMDA KALACAKLAR

Orta sahaya tecrübe katması için transfer edilen Ruslan Malinovskyi'nin yanı sıra Stefan Savic, Tim Jabol-Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve Paul Onuachu ile devam edilecek. Andre Onana'yı ise Manchester United'dan yeniden kiralamak için görüşmeler olumlu ilerliyor.

OULAI İÇİN TALEP 35 MİLYON EURO

Kalacaklar kadar ayrılacak isimler de önemli yer tutuyor. Christ Oulai ile Chelsea, Tottenham ve Benfica yakından ilgileniyor. Trabzonspor yönetiminin beklentisi tam 35 milyon Euro.

Zenit ve Benfica'nın takip ettiği Felipe Augusto'nun da satış ihtimali yüksek. Oleksandr Zubkov'un ise 6 milyon Euro'ya gitme yolu açık. Ayrıca kiralıktan dönen John Lundstram, Batista Mendy ve Muhammed Cham bonservisiyle elden çıkarılacak.

HÜCUM HATTI YENİLENECEK

Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'nın vedasından sonra hücum hattı da yenilenecek. Yabancı kontenjanındaki boşluklar direkt ilk 11 oyuncusu olacak. Trabzonspor, 1 forvet, kaliteli 2 kanat ve 1 bek istiyor. Eldeki 7 yabancının üzerine eklenecek bu 4 takviye kadronun iskeletini meydana getirecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
