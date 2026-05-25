Trabzonspor'a Oulai için beklenti 35 milyon euro

Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı, Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi.
Bordo-mavililer, hem dinamik hem de güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor. +4'e uyan 6 oyuncudan en az 3'ü olan Wagner Pina, Arseniy Batagov ve Chibuike Nwaiwu'yu tutacak Karadeniz temsilcisi, gerekirse 1 kontenjan oyuncusu alacak. Eğer reddedilemeyecek teklifler gelirse değerlendirilecek.
TAKIMDA KALACAKLAR
Orta sahaya tecrübe katması için transfer edilen Ruslan Malinovskyi'nin yanı sıra Stefan Savic, Tim Jabol-Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve Paul Onuachu ile devam edilecek. Andre Onana'yı ise Manchester United'dan yeniden kiralamak için görüşmeler olumlu ilerliyor.
OULAI İÇİN TALEP 35 MİLYON EURO
Kalacaklar kadar ayrılacak isimler de önemli yer tutuyor. Christ Oulai ile Chelsea, Tottenham ve Benfica yakından ilgileniyor. Trabzonspor yönetiminin beklentisi tam 35 milyon Euro.
Zenit ve Benfica'nın takip ettiği Felipe Augusto'nun da satış ihtimali yüksek. Oleksandr Zubkov'un ise 6 milyon Euro'ya gitme yolu açık. Ayrıca kiralıktan dönen John Lundstram, Batista Mendy ve Muhammed Cham bonservisiyle elden çıkarılacak.
HÜCUM HATTI YENİLENECEK
Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'nın vedasından sonra hücum hattı da yenilenecek. Yabancı kontenjanındaki boşluklar direkt ilk 11 oyuncusu olacak. Trabzonspor, 1 forvet, kaliteli 2 kanat ve 1 bek istiyor. Eldeki 7 yabancının üzerine eklenecek bu 4 takviye kadronun iskeletini meydana getirecek.
