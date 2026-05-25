25 Mayıs bugün noterler açık mı, tatil mi, kapalı mı?

Elinde evraklarıyla nöbetçi noter aramak istemeyen veya alım-satım işlemini bir an önce bitirmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen noter kapıları bugün açık olacak mı?

Kısa, net ve bugün resmi planlarınızı yaparken derin bir nefes almanızı sağlayacak o resmi gerçek: Evet, bugün (25 Mayıs 2026 Pazartesi) Türkiye genelindeki tüm noterler AÇIKTIR ve tam gün mesai yapmaktadır!

Takvim yapraklarında 25 Mayıs tarihi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre resmi bir tatil (kırmızı takvim günü) değildir. Kurban Bayramı'nın yasal tatili yarın (26 Mayıs Salı) Arefe günü öğleden sonra başlayacağı için, bugün noterlerde tamamen normal ve standart bir iş günü yaşanmaktadır. İşlemlerinizi sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasında rahatlıkla halledebilirsiniz.

İşin asıl kafa karıştıran ve milyonları "acaba noterler de kapalı mı?" endişesine iten kısmı ise hükümetin memurlar için ilan ettiği idari izin kararında yatıyor! İşte noter dairelerini sarsan o devasa ayrım:

Noterler İdari İzinden Etkilenmez: İdari izin kararları sadece 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarını bağlar. Noterler, Adalet Bakanlığı'na ve Türkiye Noterler Birliği'ne (TNB) bağlı serbest meslek mensubu statüsünde çalıştıkları için idari izin kapsamında kepenk kapatamazlar.

Ticari Hayat Durmaz: Ülkedeki araç alım-satımlarının, tapu devirlerinin ve ticari sözleşmelerin kilitlenmemesi adına noterler, sadece ulusal resmi bayramlarda faaliyetlerini durdururlar.

İşlemlerinizi "nasıl olsa açık" diyerek yarına (26 Mayıs Salı) bırakmayı düşünüyorsanız, sizi devasa bir tehlike bekliyor!

26 Mayıs Salı (Arefe): Arefe günü resmi tatil kanunu gereği saat 13.00 itibarıyla başlar. Yani yarın noterler sadece YARIM GÜN (öğlene kadar) açık olacaktır.

Bayram Süreci: 27-30 Mayıs tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca tüm noterler tamamen kapalı olacak, hiçbir devir işlemi yapılamayacaktır.

Bu sarsıcı takvim nedeniyle, bekleyen tüm imza, vekalet, araç ve tapu devri işlemlerinizi bugün (25 Mayıs Pazartesi) mesai bitimine kadar bitirmeniz hayati önem taşıyor!