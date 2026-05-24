24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-2
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-0
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
2-085'
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
5-188'
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
5-083'
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-3
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
3-0
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-0
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-1
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-1
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-2
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-1
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
2-0
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
1-2
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki yolu ve muhtemel rakipleri kesinleşti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri kesinleşti.

Sarı lacivertli kulüp, 2. ön eleme turunda İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşecek.

Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna kalması halinde Belçika Union St. Gilloise, Çekya'nın Sparta Prag, Hollanda'nın NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turundan gelecek 1 takımla (Sturm Graz / Hearts / Gornik) takımıyla eşleşecek.

Bu elemenin geçilmesi halinde ise play-off turuna yükselecek 3 takımdan biriyle eşleşecek. Yukarıdaki takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos'tan biri de Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TARİHLER

2. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 17 Haziran
Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

3. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 20 Haziran
Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Tarihi: 3 Ağustos
Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
