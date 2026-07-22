Meclis Ne Zaman Tatile Giriyor 2026? TBMM Yaz Tatiline Girdi mi?

Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'ne göre Meclis'in normal şartlarda her yıl 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekiyor. Ancak 2026 yılında alınan kararla bu takvim değişti.

TBMM 2026 yılında tatile girdi mi?

Hayır. TBMM, 2026 yılında 1 Temmuz'da yaz tatiline girmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda Meclis'in çalışma süresi uzatıldı ve yasama faaliyetlerinin devam etmesi kararlaştırıldı. Karar Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Meclis neden tatile girmedi?

Meclis'in çalışma süresinin uzatılmasının temel nedeni, gündemde bulunan kanun teklifleri ve devam eden yasama çalışmalarının tamamlanması olarak gösteriliyor.

Ekonomi, yargı ve diğer önemli düzenlemelerin görüşülmeye devam etmesi nedeniyle TBMM çalışmalarını sürdürüyor.

Meclis ne zaman tatile çıkacak?

Şu an için TBMM'nin yaz tatiline başlayacağı yeni tarih resmen açıklanmadı.

Meclis'in çalışma süresi, Genel Kurul tarafından alınacak yeni bir kararla belirlenecek. Gündemdeki yasa tekliflerinin tamamlanmasının ardından yaz tatili takvimi netleşecek.

Sonuç: Meclis Ne Zaman Tatile Giriyor 2026?

TBMM, 2026 yılında normal takvimde olduğu gibi 1 Temmuz'da tatile girmedi. Genel Kurul kararıyla çalışma süresi uzatıldı ve Meclis yasama faaliyetlerine devam ediyor. Yaz tatilinin başlayacağı yeni tarih ise henüz resmi olarak açıklanmadı.