Haber Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:44 - Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:44

Üniversite Affı Çıktı mı? 2026 Öğrenci Affı Yasalaştı mı?

Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakan binlerce kişi, "Üniversite affı çıktı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle TBMM'deki düzenlemeler ve yükseköğretime ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, öğrenci affına ilişkin son durum merak ediliyor.

Üniversite Affı Çıktı mı? 2026 Öğrenci Affı Yasalaştı mı?
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Hayır. 2026 yılı itibarıyla üniversite affını yürürlüğe koyan yeni bir düzenleme bulunmuyor. TBMM'de zaman zaman bu yönde talepler gündeme gelse de, öğrenci affını içeren yeni bir kanun henüz yasalaşmadı.
Üniversite affı nedir?

Üniversite affı, çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere eğitimlerine kaldıkları yerden devam etme imkânı tanıyan yasal düzenlemeyi ifade ediyor.

Geçmiş yıllarda çıkarılan öğrenci affı kapsamında birçok kişi yeniden üniversitelerine kayıt yaptırma hakkı elde etmişti.

Yeni öğrenci affı gelecek mi?

Öğrenci affına ilişkin talepler kamuoyunda ve bazı siyasi çevrelerde dile getirilmeye devam ediyor. Ancak şu ana kadar yeni bir üniversite affının yürürlüğe gireceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili gelişmeler, TBMM'de kabul edilecek yeni bir kanunla netlik kazanabilecek.

Üniversite affından kimler yararlanabilir?


Yeni bir düzenleme yapılması halinde kapsam ve şartlar çıkarılacak kanunda belirlenecek. Daha önceki af düzenlemelerinde;

Kaydı silinen öğrenciler,
Azami öğrenim süresini dolduranlar,
Disiplin cezası dışındaki nedenlerle ilişiği kesilenler

gibi farklı öğrenci grupları belirli şartlarla aftan yararlanabilmişti.

Resmi açıklamalar takip edilmeli

Üniversite affına ilişkin en doğru bilgiler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TBMM ve Resmî Gazete'de yayımlanacak düzenlemelerle kesinleşiyor. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış iddialara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Sonuç: Üniversite Affı Çıktı mı?

Hayır. 2026 yılı itibarıyla yeni bir üniversite affı yürürlüğe girmedi. Öğrenci affına ilişkin yeni bir yasal düzenleme bulunmazken, konuyla ilgili resmi açıklamalar ve TBMM'deki gelişmeler yakından takip ediliyor.

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