Beşiktaş'ta Salah ve üç yıldız!

Beşiktaş, Mısırlı futbolcu dışında 3 transfer daha planlıyor. Stopere Leo Pereira veya İgor, orta sahaya Joe Willock, sağ kanada da Bakayoko düşünülüyor Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın ana gündem maddesi Mohamed Salah… Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki hücum oyuncusuyla 12 milyon Euro'dan 2 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Önceki gün bir temas daha kuruldu ve Salah, anlaşmaya bağlı kaldığını söyledi. Ancak Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'ın, sezon başına yüzde 35'i bulan, yaklaşık 6 milyon Euro'luk ücret talep ettiği ve Beşiktaşlı idarecilerin de el sıkışılan ücrette sabit kaldıklarını ilettiği öğrenildi.
Kartal şimdi Abbas'ın kararını bekliyor. Diğer görüşmeler de arka planda sürüyor. Stoper, orta saha ve sağ kanat listesinde yeni isimler yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER OPERASYONU
26 yaşındaki Joe Willock, teknik direktör İtaliano'nun istediği tempolu ve dinamik orta saha profilinde. Newcastle United forması giyen Willock için temaslar başladı.
Stoperde Flamengo'dan Leo Pereira hedefteki isim ancak ortak noktaya gelinmemesi sebebiyle alternatif olarak İtaliano'nun eski öğrencisi İgor Julio için Brighton ile temas kuruldu.
Sağ kanatta birinci sırada Leipzig'de oynayan Johan Bakayoko var. 23 yaşındaki Belçikalı futbolcunun hem kendisi hem de kulübüyle temasa geçildi. Maliyet araştırması yapılıyor fakat oyuncunun talibi çok…
Önceki gün bir temas daha kuruldu ve Salah, anlaşmaya bağlı kaldığını söyledi. Ancak Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'ın, sezon başına yüzde 35'i bulan, yaklaşık 6 milyon Euro'luk ücret talep ettiği ve Beşiktaşlı idarecilerin de el sıkışılan ücrette sabit kaldıklarını ilettiği öğrenildi.
Kartal şimdi Abbas'ın kararını bekliyor. Diğer görüşmeler de arka planda sürüyor. Stoper, orta saha ve sağ kanat listesinde yeni isimler yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER OPERASYONU
26 yaşındaki Joe Willock, teknik direktör İtaliano'nun istediği tempolu ve dinamik orta saha profilinde. Newcastle United forması giyen Willock için temaslar başladı.
Stoperde Flamengo'dan Leo Pereira hedefteki isim ancak ortak noktaya gelinmemesi sebebiyle alternatif olarak İtaliano'nun eski öğrencisi İgor Julio için Brighton ile temas kuruldu.
Sağ kanatta birinci sırada Leipzig'de oynayan Johan Bakayoko var. 23 yaşındaki Belçikalı futbolcunun hem kendisi hem de kulübüyle temasa geçildi. Maliyet araştırması yapılıyor fakat oyuncunun talibi çok…