22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
20:00
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
20:30
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
22:00
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
19:00
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
20:00
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
20:45
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
21:00
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
21:30
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
20:00
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
01:30
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

Beşiktaş'ta Salah ve üç yıldız!

Beşiktaş, Mohamed Salah transferindeki gelişmeleri beklerken Leo Pereira, Joe Willock ve Johan Bakayoko için de temaslarını sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 09:43 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 09:44
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Salah ve üç yıldız!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Mısırlı futbolcu dışında 3 transfer daha planlıyor. Stopere Leo Pereira veya İgor, orta sahaya Joe Willock, sağ kanada da Bakayoko düşünülüyor Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın ana gündem maddesi Mohamed Salah… Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki hücum oyuncusuyla 12 milyon Euro'dan 2 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Önceki gün bir temas daha kuruldu ve Salah, anlaşmaya bağlı kaldığını söyledi. Ancak Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'ın, sezon başına yüzde 35'i bulan, yaklaşık 6 milyon Euro'luk ücret talep ettiği ve Beşiktaşlı idarecilerin de el sıkışılan ücrette sabit kaldıklarını ilettiği öğrenildi.

Kartal şimdi Abbas'ın kararını bekliyor. Diğer görüşmeler de arka planda sürüyor. Stoper, orta saha ve sağ kanat listesinde yeni isimler yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER OPERASYONU

26 yaşındaki Joe Willock, teknik direktör İtaliano'nun istediği tempolu ve dinamik orta saha profilinde. Newcastle United forması giyen Willock için temaslar başladı.

Stoperde Flamengo'dan Leo Pereira hedefteki isim ancak ortak noktaya gelinmemesi sebebiyle alternatif olarak İtaliano'nun eski öğrencisi İgor Julio için Brighton ile temas kuruldu.

Sağ kanatta birinci sırada Leipzig'de oynayan Johan Bakayoko var. 23 yaşındaki Belçikalı futbolcunun hem kendisi hem de kulübüyle temasa geçildi. Maliyet araştırması yapılıyor fakat oyuncunun talibi çok…

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.