Stephen Curry, Hall of Fame'de özel sergiye sahip ilk isim olacak

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, basketbol tarihine bir ilki daha eklemeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Stephen Curry: Beyond the Arc" adlı özel sergi, cuma günü kapılarını açacak ve iki kez MVP seçilen, aynı zamanda NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan oyuncusunun kariyerini konu alacak.
Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 75 yıllık müze tarihinde ilk kez aktif bir oyuncuya adanmış özel bir serginin hayata geçirileceğini duyurdu.
Curry yaptığı açıklamada, "Yolculuğumu düşündüğümde bana inanan insanları, kimsenin izlemediği anlarda verilen emeği ve saha içinde ve dışında beni şekillendiren anları hatırlıyorum. Hikayemin ben hâlâ oynarken anlatılıyor olması benim için çok özel ve hafife alabileceğim bir şey değil." dedi.
Yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Umarım taraftarlar bu sergiyi gezerken basketbolun bana kattığı mutluluğu, amacı ve minnettarlığı hissederler. Belki de kendi yolculuklarından küçük bir parça görürler."
Curry'nin Thirty Ink şirketiyle ortaklaşa hazırlanan sergide yıldız oyuncunun kariyerinden görüntüler, çeşitli hatıra eşyaları ile sesli ve görsel içerikler yer alacak.
Sergi ayrıca, üniversiteye geçiş döneminde yeterince değer görmeyen bir oyuncunun nasıl 12 kez All-Star seçilen, Golden State Warriors'ı dört NBA şampiyonluğuna taşıyan ve oyunun en büyük isimlerinden biri haline geldiğini anlatacak.
Warriors Genel Menajeri Mike Dunleavy ise şu ifadeleri kullandı:
"Onun Basketbol Hall of Fame'de özel bir sergiye sahip olan ilk aktif oyuncu olması, oyuna, Warriors'a, NBA'e ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarına ne ifade ettiğinin bir göstergesi."
"Elbette bu, Springfield'da bir gün Hall of Fame'e resmen kabul edilmesinin yalnızca bir önsözü. Ancak oyunu tek başına değiştiren ikonik bir oyuncu ve harika bir insan için son derece anlamlı bir saygı duruşu."
Hall of Fame yetkilileri, Curry'ye adanan serginin geçici olacağını ve 2027 yazına kadar açık kaldıktan sonra sona ereceğini belirtti.
Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 75 yıllık müze tarihinde ilk kez aktif bir oyuncuya adanmış özel bir serginin hayata geçirileceğini duyurdu.
Curry yaptığı açıklamada, "Yolculuğumu düşündüğümde bana inanan insanları, kimsenin izlemediği anlarda verilen emeği ve saha içinde ve dışında beni şekillendiren anları hatırlıyorum. Hikayemin ben hâlâ oynarken anlatılıyor olması benim için çok özel ve hafife alabileceğim bir şey değil." dedi.
Yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Umarım taraftarlar bu sergiyi gezerken basketbolun bana kattığı mutluluğu, amacı ve minnettarlığı hissederler. Belki de kendi yolculuklarından küçük bir parça görürler."
Curry'nin Thirty Ink şirketiyle ortaklaşa hazırlanan sergide yıldız oyuncunun kariyerinden görüntüler, çeşitli hatıra eşyaları ile sesli ve görsel içerikler yer alacak.
Sergi ayrıca, üniversiteye geçiş döneminde yeterince değer görmeyen bir oyuncunun nasıl 12 kez All-Star seçilen, Golden State Warriors'ı dört NBA şampiyonluğuna taşıyan ve oyunun en büyük isimlerinden biri haline geldiğini anlatacak.
Warriors Genel Menajeri Mike Dunleavy ise şu ifadeleri kullandı:
"Onun Basketbol Hall of Fame'de özel bir sergiye sahip olan ilk aktif oyuncu olması, oyuna, Warriors'a, NBA'e ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarına ne ifade ettiğinin bir göstergesi."
"Elbette bu, Springfield'da bir gün Hall of Fame'e resmen kabul edilmesinin yalnızca bir önsözü. Ancak oyunu tek başına değiştiren ikonik bir oyuncu ve harika bir insan için son derece anlamlı bir saygı duruşu."
Hall of Fame yetkilileri, Curry'ye adanan serginin geçici olacağını ve 2027 yazına kadar açık kaldıktan sonra sona ereceğini belirtti.