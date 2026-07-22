22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
20:00
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
20:30
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
22:00
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
19:00
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
20:00
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
20:45
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
21:00
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
21:30
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
20:00
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
01:30
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

Stephen Curry, Hall of Fame'de özel sergiye sahip ilk isim olacak

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, basketbol tarihine bir ilki daha eklemeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Stephen Curry, Hall of Fame'de özel sergiye sahip ilk isim olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, basketbol tarihine bir ilki daha eklemeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Stephen Curry: Beyond the Arc" adlı özel sergi, cuma günü kapılarını açacak ve iki kez MVP seçilen, aynı zamanda NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan oyuncusunun kariyerini konu alacak.

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 75 yıllık müze tarihinde ilk kez aktif bir oyuncuya adanmış özel bir serginin hayata geçirileceğini duyurdu.

Curry yaptığı açıklamada, "Yolculuğumu düşündüğümde bana inanan insanları, kimsenin izlemediği anlarda verilen emeği ve saha içinde ve dışında beni şekillendiren anları hatırlıyorum. Hikayemin ben hâlâ oynarken anlatılıyor olması benim için çok özel ve hafife alabileceğim bir şey değil." dedi.

Yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umarım taraftarlar bu sergiyi gezerken basketbolun bana kattığı mutluluğu, amacı ve minnettarlığı hissederler. Belki de kendi yolculuklarından küçük bir parça görürler."

Curry'nin Thirty Ink şirketiyle ortaklaşa hazırlanan sergide yıldız oyuncunun kariyerinden görüntüler, çeşitli hatıra eşyaları ile sesli ve görsel içerikler yer alacak.

Sergi ayrıca, üniversiteye geçiş döneminde yeterince değer görmeyen bir oyuncunun nasıl 12 kez All-Star seçilen, Golden State Warriors'ı dört NBA şampiyonluğuna taşıyan ve oyunun en büyük isimlerinden biri haline geldiğini anlatacak.

Warriors Genel Menajeri Mike Dunleavy ise şu ifadeleri kullandı:

"Onun Basketbol Hall of Fame'de özel bir sergiye sahip olan ilk aktif oyuncu olması, oyuna, Warriors'a, NBA'e ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarına ne ifade ettiğinin bir göstergesi."

"Elbette bu, Springfield'da bir gün Hall of Fame'e resmen kabul edilmesinin yalnızca bir önsözü. Ancak oyunu tek başına değiştiren ikonik bir oyuncu ve harika bir insan için son derece anlamlı bir saygı duruşu."

Hall of Fame yetkilileri, Curry'ye adanan serginin geçici olacağını ve 2027 yazına kadar açık kaldıktan sonra sona ereceğini belirtti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.