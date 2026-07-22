Jalen Duren ile Pistons arasındaki görüşmeler ağustos ayına sarkabilir

Jalen Duren ile Detroit Pistons arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda ve sürecin kısa vadede sonuçlanması beklenmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ramona Shelburne'ün haberine göre Duren ile Pistons arasındaki görüşmeler şu an için durmuş durumda ve müzakerelerin ağustos ayına kadar uzaması ihtimali bulunuyor.
Jake Fischer da yıldız pivotun 9.62 milyon dolarlık qualifying offer'ı (eleme teklifi) imzalama seçeneğinin masada olduğunu aktardı.
Duren'in bu yolu tercih etmesi halinde, 2027 yazında kısıtlamasız serbest oyuncu statüsüne ulaşmasının önü açılacak.
Uzayan pazarlık süreci, genç yıldızın kariyerindeki en büyük çıkış sezonlarından birinin ardından yaşanıyor.
Duren, normal sezonda çıktığı 70 maçta 19.5 sayı, 10.5 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalarken, sahadan %65 isabetle oynadı.
Bu performansıyla kariyerinde ilk kez All-Star seçilen Duren, aynı zamanda All-NBA Üçüncü Takımı'na da girdi.
Detroit, 22 Haziran'da Duren'e qualifying offer vererek onu kısıtlı serbest oyuncu konumuna getirmiş ve gelecek teklifleri karşılama hakkını elinde tutmuştu.
Ancak taraflar uzun vadeli sözleşmenin maddi şartlarında henüz anlaşmaya varamadı.
Sezonun başlarında çıkan haberlerde, All-NBA seçilmesi sayesinde Duren'in yaklaşık beş yıl ve 287 milyon dolar değerinde maksimum çaylak kontratı uzatmasına hak kazandığı belirtilmişti.
Buna karşın Detroit'in tekliflerinin yaklaşık beş yıl ve 175 milyon dolar seviyesinde kaldığı, bu nedenle taraflar arasında ciddi bir maaş farkı oluştuğu ifade ediliyor.
Chris Haynes daha önce Duren'in, Pistons'ın kısıtlı serbest oyuncu sürecini yönetme biçiminden rahatsız olduğunu aktarmıştı.
Habere göre 22 yaşındaki pivot, qualifying offer'ı imzalaması halinde önemli miktarda garanti paradan vazgeçmeyi göze alarak gelecek yaz kısıtlamasız serbest oyuncu olmayı ve yeni takımını kendisinin seçmesini tercih edebilir.
Bu anlaşmazlık, Duren'in Detroit'in yeniden yükselişindeki kritik rolüne rağmen yaşanıyor.
Duren ve All-NBA guardı Cade Cunningham önderliğinde Pistons, 2025-26 normal sezonunu 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle Doğu Konferansı lideri olarak tamamladı.
Detroit, önceki iki sezonda toplam yalnızca 43 galibiyet alabilmişti.
Cunningham ise sezonu 23.9 sayı ve 9.9 asist ortalamalarıyla tamamlayarak MVP oylamasında beşinci sırada yer aldı.
Duren ayrıca ligin en verimli pota altı skor üreticileri arasında gösterildi.
2024-25 sezonunda 11.8 sayı ortalaması yakalayan genç pivot, bunu 19.5 sayıya çıkarırken şutlarında %65 isabet sağladı ve maç başına 7.5 isabet buldu.
Ayrıca Yılın Savunmacısı oylamasında 11. sırada yer aldı.
Detroit yönetiminin temkinli davranmasının nedenlerinden biri olarak ise Duren'in play-off performansı gösteriliyor.
Genç pivot, play-off'ta çıktığı 14 maçta 10.2 sayı ve 8.5 ribaund ortalamaları yakaladı.
Pistons, seride 2-0 öne geçmesine rağmen Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda elenmişti.
Serbest oyuncu döneminin başlarında Duren'in Los Angeles Lakers ve Sacramento Kings'i içeren olası sign-and-trade senaryolarını değerlendirdiği öne sürülmüştü.
Ancak Lakers'ın Walker Kessler'i kadrosuna katmasının ardından bu ihtimaller büyük ölçüde ortadan kalkarken, Pistons yönetimi de sign-and-trade seçeneğine sıcak bakmadığını koruyor.
Buna rağmen Detroit, bu yaz Cunningham etrafındaki kadroyu güçlendirmeyi sürdürdü.
Pistons, 8 Temmuz'da tamamlanan altı takımlı takas sayesinde maaş bütçesinde ek esneklik sağlarken; John Collins, Taurean Prince, Gary Harris ve Isaiah Joe'yu da kadrosuna kattı.
Jake Fischer da yıldız pivotun 9.62 milyon dolarlık qualifying offer'ı (eleme teklifi) imzalama seçeneğinin masada olduğunu aktardı.
Duren'in bu yolu tercih etmesi halinde, 2027 yazında kısıtlamasız serbest oyuncu statüsüne ulaşmasının önü açılacak.
Uzayan pazarlık süreci, genç yıldızın kariyerindeki en büyük çıkış sezonlarından birinin ardından yaşanıyor.
Duren, normal sezonda çıktığı 70 maçta 19.5 sayı, 10.5 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalarken, sahadan %65 isabetle oynadı.
Bu performansıyla kariyerinde ilk kez All-Star seçilen Duren, aynı zamanda All-NBA Üçüncü Takımı'na da girdi.
Detroit, 22 Haziran'da Duren'e qualifying offer vererek onu kısıtlı serbest oyuncu konumuna getirmiş ve gelecek teklifleri karşılama hakkını elinde tutmuştu.
Ancak taraflar uzun vadeli sözleşmenin maddi şartlarında henüz anlaşmaya varamadı.
Sezonun başlarında çıkan haberlerde, All-NBA seçilmesi sayesinde Duren'in yaklaşık beş yıl ve 287 milyon dolar değerinde maksimum çaylak kontratı uzatmasına hak kazandığı belirtilmişti.
Buna karşın Detroit'in tekliflerinin yaklaşık beş yıl ve 175 milyon dolar seviyesinde kaldığı, bu nedenle taraflar arasında ciddi bir maaş farkı oluştuğu ifade ediliyor.
Chris Haynes daha önce Duren'in, Pistons'ın kısıtlı serbest oyuncu sürecini yönetme biçiminden rahatsız olduğunu aktarmıştı.
Habere göre 22 yaşındaki pivot, qualifying offer'ı imzalaması halinde önemli miktarda garanti paradan vazgeçmeyi göze alarak gelecek yaz kısıtlamasız serbest oyuncu olmayı ve yeni takımını kendisinin seçmesini tercih edebilir.
Bu anlaşmazlık, Duren'in Detroit'in yeniden yükselişindeki kritik rolüne rağmen yaşanıyor.
Duren ve All-NBA guardı Cade Cunningham önderliğinde Pistons, 2025-26 normal sezonunu 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle Doğu Konferansı lideri olarak tamamladı.
Detroit, önceki iki sezonda toplam yalnızca 43 galibiyet alabilmişti.
Cunningham ise sezonu 23.9 sayı ve 9.9 asist ortalamalarıyla tamamlayarak MVP oylamasında beşinci sırada yer aldı.
Duren ayrıca ligin en verimli pota altı skor üreticileri arasında gösterildi.
2024-25 sezonunda 11.8 sayı ortalaması yakalayan genç pivot, bunu 19.5 sayıya çıkarırken şutlarında %65 isabet sağladı ve maç başına 7.5 isabet buldu.
Ayrıca Yılın Savunmacısı oylamasında 11. sırada yer aldı.
Detroit yönetiminin temkinli davranmasının nedenlerinden biri olarak ise Duren'in play-off performansı gösteriliyor.
Genç pivot, play-off'ta çıktığı 14 maçta 10.2 sayı ve 8.5 ribaund ortalamaları yakaladı.
Pistons, seride 2-0 öne geçmesine rağmen Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda elenmişti.
Serbest oyuncu döneminin başlarında Duren'in Los Angeles Lakers ve Sacramento Kings'i içeren olası sign-and-trade senaryolarını değerlendirdiği öne sürülmüştü.
Ancak Lakers'ın Walker Kessler'i kadrosuna katmasının ardından bu ihtimaller büyük ölçüde ortadan kalkarken, Pistons yönetimi de sign-and-trade seçeneğine sıcak bakmadığını koruyor.
Buna rağmen Detroit, bu yaz Cunningham etrafındaki kadroyu güçlendirmeyi sürdürdü.
Pistons, 8 Temmuz'da tamamlanan altı takımlı takas sayesinde maaş bütçesinde ek esneklik sağlarken; John Collins, Taurean Prince, Gary Harris ve Isaiah Joe'yu da kadrosuna kattı.