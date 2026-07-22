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NEOM, Malang Sarr'ı kadrosuna kattı

Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM, Lens'ten ayrılan stoper Malang Sarr'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 13:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
NEOM, Malang Sarr'ı kadrosuna kattı
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Lens'ten ayrılan Malang Sarr, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM, 27 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarr, Lens'ten ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.

Malang Sarr, geçen sezon Lens'te 39 maçta forma şansı bulmuştu.



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