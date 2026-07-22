NEOM, Malang Sarr'ı kadrosuna kattı

Lens'ten ayrılan Malang Sarr, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM, 27 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarr, Lens'ten ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.
Malang Sarr, geçen sezon Lens'te 39 maçta forma şansı bulmuştu.
Sarr, Lens'ten ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.
Malang Sarr, geçen sezon Lens'te 39 maçta forma şansı bulmuştu.