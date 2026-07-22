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Fenerbahçe'den ayrılıyor: İrfan Can Eğribayat

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Fenerbahçe'den kaleci İrfan Can Eğribayat ile anlaştıklarını açıkladı. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki kalecinin ayrılığında kolaylık sağlaması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 12:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den ayrılıyor: İrfan Can Eğribayat
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Gençlerbirliği'nden İrfan Can Eğribayat transferiyle ilgili açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

Arda Çakmak, "İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 28 yaşındaki kalecinin transferinde kolaylık sağlaması bekleniyor. İrfan Can Eğribayat, geçen sezonun ikinci yarısında da Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a kiralanmıştı.

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