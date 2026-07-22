Fenerbahçe'den ayrılıyor: İrfan Can Eğribayat

Gençlerbirliği'nden İrfan Can Eğribayat transferiyle ilgili açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.
Arda Çakmak, "İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 28 yaşındaki kalecinin transferinde kolaylık sağlaması bekleniyor. İrfan Can Eğribayat, geçen sezonun ikinci yarısında da Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a kiralanmıştı.
Arda Çakmak, "İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 28 yaşındaki kalecinin transferinde kolaylık sağlaması bekleniyor. İrfan Can Eğribayat, geçen sezonun ikinci yarısında da Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a kiralanmıştı.