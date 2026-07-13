Haber Tarihi: 13 Temmuz 2026 17:51 - Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 17:51

Benzine Zam Var mı? Benzin Fiyatlarına Yeni Zam Gelecek mi?

Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle "Benzine zam var mı?" sorusu, araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Benzine Zam Var mı? Benzin Fiyatlarına Yeni Zam Gelecek mi?
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Benzin fiyatlarına ilişkin yeni zam beklentisi gündemde bulunuyor. Ancak zam miktarı ve yürürlüğe gireceği tarih, sektör kaynaklarından gelen bilgiler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile dağıtım şirketlerinin güncel fiyatlamaları doğrultusunda netleşiyor.
Benzin fiyatları neden değişiyor?

Benzin fiyatları;

Brent petrol fiyatları,
Döviz kuru,
Akaryakıt ürün fiyatları,
Vergi düzenlemeleri

gibi birçok etkene bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle pompa fiyatları şehirler arasında da farklılık gösterebiliyor.

Zam ne zaman pompaya yansıyor?

Akaryakıt fiyatlarında yapılan değişiklikler genellikle gece yarısından itibaren yürürlüğe giriyor. Dağıtım şirketlerinin belirlediği yeni fiyatlar, istasyonların pompalarına aynı gün yansıtılıyor.

Güncel benzin fiyatları nasıl öğrenilir?


Sürücüler yaşadıkları ildeki güncel benzin fiyatlarını;

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin internet sitelerinden,
EPDK'nın duyurularından,
Akaryakıt istasyonlarının fiyat ekranlarından

takip edebiliyor.

Motorin ve LPG'de son durum

Benzinin yanı sıra motorin ve LPG fiyatları da uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre güncelleniyor. Zam veya indirim kararları ürün bazında farklı tarihlerde uygulanabiliyor.

Sonuç: Benzine Zam Var mı?

Benzin fiyatlarına ilişkin zam beklentisi bulunuyor. Ancak uygulanacak zam tutarı ve yürürlük tarihi, resmi fiyat güncellemeleriyle kesinleşiyor. Araç sahiplerinin güncel akaryakıt fiyatlarını resmi kaynaklar ve dağıtım şirketlerinin açıklamalarından takip etmeleri öneriliyor.

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