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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer yanıtı: Oğuz Aydın

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın'a talip oldu. 25 yaşındaki futbolcu ve teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer için kararı ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 09:50 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 10:26
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer yanıtı: Oğuz Aydın
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın'a talip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu bizzat istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Transfer ilgisi için Oğuz Aydın ve teknik direktör İsmail Kartal'ın kararı net olduğu belirtildi.

OĞUZ AYDIN'IN KARARI

TRT Spor'un haberine göre; Oğuz Aydın, Fenerbahçe forması giymekten son derece mutlu ve takımdan ayrılmak istemiyor.

İSMAİL KARTAL ANA PLANDA DÜŞÜNÜYOR

Haberde ayrıca, teknik direktör İsmail Kartal'ın da Oğuz Aydın'ı ana planında değerlendirdiği ve bu nedenle sarı-lacivertlilerin bu transfere sıcak bakmadığı kaydedildi.

İSTENMEYENE KADAR KALACAK

Yönetim ve teknik heyet, futbolcuya bizzat takımda istenmediğini söylemediği sürece Oğuz Aydın'ın sarı-lacivertlilerden ayrılmayacağı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden Oğuz Aydın, çıktığı 69 karşılaşmada 7 gol ve 12 asist kaydetti.

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