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Fenerbahçe'ye iki yıldız golcü önerisi

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilere Gabriel Jesus ve Folarin Balogun'un önerildiği, yönetimin ise Oğuz Çetin ve ekibinin raporunu beklediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 09:34
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'ye iki yıldız golcü önerisi
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet hattına takviye çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç transferinin ardından yıldız bir golcü daha kadroya katmak için arayışlarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FORVET LİSTESİ KABARIK

Fenerbahçe'nin forvet listesinde Ollie Watkins ve Alexander Sörloth'un üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün golcü arayışında olması, menajerlerin de yeni isimleri Fenerbahçe'ye önermesine neden oldu.

NUNEZ MESAJI GELMİŞTİ

Bu süreçte ilk adımın Darwin Nunez cephesinden geldiği öne sürüldü.

Ocak ayında Fenerbahçe'yi reddettiği belirtilen Uruguaylı golcünün, bu kez transfere sıcak baktığı mesajının iletildiği aktarıldı.

GABRIEL JESUS ÖNERİLDİ

Fenerbahçe'ye önerilen isimlerden birinin Gabriel Jesus olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilen Brezilyalı forvetin, Arsenal tarafından gözden çıkarıldığı kaydedildi.

Branchini Ailesi'nin sahibi olduğu şirketin, temsil ettiği 29 yaşındaki golcüyü Fenerbahçe'ye getirebileceği mesajını yolladığı öne sürüldü.

BALOGUN DA GÜNDEMDE

Sarı-lacivertlilere önerilen bir diğer forvetin ise Folarin Balogun olduğu belirtildi.

ABD ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Monaco'nun golcüsüne özellikle Alman ekiplerinin de ilgi gösterdiği aktarıldı.

OĞUZ ÇETİN'İN RAPORU BEKLENİYOR

Folarin Balogun'un menajeri Emeka Obasi'nin, 25 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye teklif ettiği öne sürüldü.

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