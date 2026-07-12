Beşiktaş'ta Alimpijevic ile devam kararı

Beşiktaş, Başantrenör Dusan Alimpijevic ile yola devam edileceğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırp çalıştırıcıyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
SÖZLEŞME UZATILDI
Dusan Alimpijevic, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a katılmıştı.
Kulüp açıklamasında, Alimpijevic'in göreve geldiği günden bu yana camianın sevgisini kazandığı ifade edildi.
"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile birlikte önemli başarılar kazanılacağına inanıldığını vurguladı.
Siyah-beyazlı kulüp, yeni dönemde başantrenörüne üstün başarılar diledi.
SÖZLEŞME UZATILDI
Dusan Alimpijevic, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a katılmıştı.
Kulüp açıklamasında, Alimpijevic'in göreve geldiği günden bu yana camianın sevgisini kazandığı ifade edildi.
"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile birlikte önemli başarılar kazanılacağına inanıldığını vurguladı.
Siyah-beyazlı kulüp, yeni dönemde başantrenörüne üstün başarılar diledi.