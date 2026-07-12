12 Temmuz
KFUM-Bodo/Glimt
0-2
12 Temmuz
Brann-Start
0-0DA
12 Temmuz
Rosenborg-Kristiansund BK
2-0DA
12 Temmuz
Sarpsborg 08-Viking
20:15
11 Temmuz
Austria Wien-Admira Wacker
2-1
12 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00

Beşiktaş, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istedi!

Beşiktaş, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı resmen istedi. Oğuz Aydın ile ilgili son kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 18:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'tan transferde dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'den Oğuz Aydın ile ilgilenen siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu Fenerbahçe'den resmen istedi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

A Spor'da yer alan habere göre, milli oyuncunun menajeri cumartesi günü Avusturya'da Fenerbahçeli yetkililerle görüştü. Oğuz Aydın, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

KARAR İSMAİL KARTAL'DA

Oğuz'la ilgili son kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal verecek. Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın'ı sağ bekte kullanma planı var.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 25 yaşındaki oyuncu, 4 asist yaptı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.