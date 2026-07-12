Beşiktaş, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istedi!

Beşiktaş'tan transferde dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'den Oğuz Aydın ile ilgilenen siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu Fenerbahçe'den resmen istedi.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
A Spor'da yer alan habere göre, milli oyuncunun menajeri cumartesi günü Avusturya'da Fenerbahçeli yetkililerle görüştü. Oğuz Aydın, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.
KARAR İSMAİL KARTAL'DA
Oğuz'la ilgili son kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal verecek. Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın'ı sağ bekte kullanma planı var.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 25 yaşındaki oyuncu, 4 asist yaptı.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
A Spor'da yer alan habere göre, milli oyuncunun menajeri cumartesi günü Avusturya'da Fenerbahçeli yetkililerle görüştü. Oğuz Aydın, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.
KARAR İSMAİL KARTAL'DA
Oğuz'la ilgili son kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal verecek. Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın'ı sağ bekte kullanma planı var.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 25 yaşındaki oyuncu, 4 asist yaptı.