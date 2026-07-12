Galatasaray'da temaslar başladı: Mbekezeli Mbokazi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, savunmasına bir takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, TFF'nin yeni yabancı kuralı nedeniyle genç oyunculara yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yönetimin radarına giren isim ise MLS ekibi Chicago Fire forması giyen 20 yaşındaki Mbekezeli Mbokazi oldu.
TEMASLAR BAŞLADI
Dünya Kupası'nda Güney Afrika ile başarılı bir performans sergileyen genç stoper için ABD ekibi ile temaslara başlandı.
Genç futbolcu, geçen yıl Pirates'ten 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.
Mbokazi, ülkesi ile Dünya Kupası'ndaki 4 karşılaşmada da 90 dakika forma giyerek dikkatleri üzerine çekti.
TEMASLAR BAŞLADI
Dünya Kupası'nda Güney Afrika ile başarılı bir performans sergileyen genç stoper için ABD ekibi ile temaslara başlandı.
Genç futbolcu, geçen yıl Pirates'ten 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.
Mbokazi, ülkesi ile Dünya Kupası'ndaki 4 karşılaşmada da 90 dakika forma giyerek dikkatleri üzerine çekti.