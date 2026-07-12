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Galatasaray'da temaslar başladı: Mbekezeli Mbokazi

Galatasaray, Chicago forması giyen 20 yaşındaki genç savunma oyuncusu Mbekezeli Mbokazi için temaslara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 11:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da temaslar başladı: Mbekezeli Mbokazi
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, savunmasına bir takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, TFF'nin yeni yabancı kuralı nedeniyle genç oyunculara yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yönetimin radarına giren isim ise MLS ekibi Chicago Fire forması giyen 20 yaşındaki Mbekezeli Mbokazi oldu.

TEMASLAR BAŞLADI

Dünya Kupası'nda Güney Afrika ile başarılı bir performans sergileyen genç stoper için ABD ekibi ile temaslara başlandı.

Genç futbolcu, geçen yıl Pirates'ten 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Mbokazi, ülkesi ile Dünya Kupası'ndaki 4 karşılaşmada da 90 dakika forma giyerek dikkatleri üzerine çekti.

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