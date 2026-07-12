Galatasaray'da Jhon Duran gerçekleri!

Galatasaray, Al Nassr'dan Jhon Duran transferini askıya aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Al-Nassr'ın zorunlu satın alma opsiyonunda ısrar etmesi üzerine Jhon Duran transferinde geri adım attı.
"DAHA İYİSİNİ ALMALIYIZ"
Kolombiyalı golcünün transferini teknik direktör Okan Buruk'un da veto ettiği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, Duran konusunda geri adım attığı ve yönetime, "Daha iyisini almalıyız" dediği öğrenildi.
22 yaşındaki golcünün Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor. Fenerbahçe kariyerinde 21 karşılaşmada görev yapan Duran, 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Toplamda 8 gole katkıda bulundu.
Kolombiyalı yıldızın, Al Nassr kariyerinde ise 18 maçta 12 golü var.
"DAHA İYİSİNİ ALMALIYIZ"
Kolombiyalı golcünün transferini teknik direktör Okan Buruk'un da veto ettiği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, Duran konusunda geri adım attığı ve yönetime, "Daha iyisini almalıyız" dediği öğrenildi.
22 yaşındaki golcünün Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor. Fenerbahçe kariyerinde 21 karşılaşmada görev yapan Duran, 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Toplamda 8 gole katkıda bulundu.
Kolombiyalı yıldızın, Al Nassr kariyerinde ise 18 maçta 12 golü var.