Haber Tarihi: 08 Temmuz 2026 13:58 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 13:58

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 8 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" ve "8 Temmuz Dünya Kupası'nda hangi maç oynanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 8 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı
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Evet. 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak.
Bugün hangi Dünya Kupası maçı var?

Bugünün maç programında şu karşılaşma yer alıyor:

Türkiye - Arjantin
Saat: 22.00 (TSİ)

Karşılaşmayı kazanan takım adını Dünya Kupası finaline yazdıracak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Arjantin yarı final mücadelesi, Dünya Kupası yayın haklarını elinde bulunduran resmi yayıncı kuruluş ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası finali ne zaman?


Yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gözler finale çevrilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası finali 12 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

Dünya Kupası'nda format nasıl işliyor?

Yarı final aşamasında maçlar tek maç eleme sistemiyle oynanıyor.

90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatma oynanıyor.
Uzatmalarda da eşitlik devam ederse seri penaltı atışlarına geçiliyor.
Kazanan takım finale yükselirken kaybeden ekip üçüncülük maçında mücadele ediyor.
Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet. 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan ekip, Dünya Kupası finaline yükselme hakkını elde edecek.

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