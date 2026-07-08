Fenerbahçe, Tarık'ın yerini Cedi ile dolduruyor!

Tarık Biberovic'in NBA'e transferinin ardından Fenerbahçe'nin, milli yıldız Cedi Osman ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

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calendar 08 Temmuz 2026 09:03 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 09:14
Haber: Sözcü
Fenerbahçe, Tarık'ın yerini Cedi ile dolduruyor!
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Tarık Biberovic'in NBA'e transfer olmaya hazırlanmasının ardından gözler yeni transfer çalışmalarına çevrildi.

Sarı-lacivertlilerin, milli basketbolcu Cedi Osman ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TARIK NBA YOLCUSU

2018 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen Tarık Biberovic'in, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile kontrat şartlarında anlaşmaya vardı.

Dallas Mavericks'in kısa süre önce milli oyuncunun haklarını Memphis Grizzlies'tan aldığı belirtilirken, transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

HEDEF CEDİ OSMAN

Sözcü'de yer alan habere göre Tarık'ın ayrılığı sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin, Panathinaikos'tan ayrılmaya hazırlanan Cedi Osman ile el sıkıştı.

Anadolu Efes'in de gündeminde bulunan 31 yaşındaki milli basketbolcunun tercihini sarı-lacivertli ekipten yana kullandı.

FESİH BEDELİ TRANSFERE AKTARILACAK

Fenerbahçe, Tarık Biberovic'in NBA'e transferinden elde edeceği 2 milyon dolarlık fesih bedelini Cedi Osman transferinde kullanmayı planlıyor.

Öte yandan Panathinaikos'un Partizan'dan Isaac Bonga'yı kadrosuna katmasıyla Cedi Osman'ın ayrılık süreci hız kazandı.

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