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Fenerbahçe Basketbol, Chris Silva ile nikah tazeledi!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 22:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Basketbol, Chris Silva ile nikah tazeledi!
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mız, ocak ayında kadromuza katılan ve 2025-2026 sezonunda kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile 1+1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamızı giydiği süre boyunca gösterdiği potansiyel, atletizm ve boyalı alan etkinliği ile ön plana çıkan oyuncumuz Chris Silva, 2027-2028 sezonunun sonuna dek takımımızın başarısı için mücadele edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Chris Silva'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."



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