Belçika turu geçti, Balogun tartışması bitmedi
2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Belçika, ABD'yi eleyerek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Nicolas Raskin, kırmızı kart cezası ertelenen Folarin Balogun'un sahada yer almasına tepki gösterdi.
BALOGUN SAHADA YER ALDI
Folarin Balogun, Son 32 Turu'nda oynanan Bosna Hersek maçında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Normal şartlarda cezasını Belçika karşısında çekmesi beklenen oyuncunun yaptırımı, FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi kapsamında ertelendi.
BELÇİKA'NIN İTİRAZI SONUÇSUZ KALDI
FIFA'nın aldığı karar, Belçika cephesinde tepkiyle karşılandı. Belçika Futbol Federasyonunun, maç öncesinde Balogun'un oynama uygunluğuna karşı resmi itirazda bulunduğu ancak bu girişimden sonuç alamadığı belirtildi.
"ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"
Belçika'nın tur atlamasına rağmen kararla ilgili rahatsızlığını dile getiren Nicolas Raskin, adalet vurgusu yaptı.
Raskin, "Hayatta adaletin var olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey yaşanabilir ama biz bunun adil olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
"MESAJIMIZ BUYDU"
Yaşanan tartışmanın kendileri için ekstra motivasyon oluşturduğunu belirten Raskin, galibiyetin önemli bir mesaj olduğunu söyledi.
Belçikalı futbolcu, "Bugün bu bize biraz şans getirdi. Maçı kazanmamız gerekiyordu ve mesajımız da buydu." açıklamasını yaptı.
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|İskoçya
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|8
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|Fildişi Sahili
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|Ekvador
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|Curacao
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|3
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|Japonya
|3
|1
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|İsveç
|3
|1
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|7
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|4
|Tunus
|3
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|1
|Belçika
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|Mısır
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|İran
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|3
|4
|Yeni Zelanda
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|İspanya
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|Cape Verde
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|Uruguay
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|Suudi Arabistan
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|Fransa
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|Norveç
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|Avusturya
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|Cezayir
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|Ürdün
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|Av.
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|Kolombiya
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|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
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|6
|1
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|5
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|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
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|1
|1
|4
|3
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|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
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|11
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|Av.
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|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
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|2
|0
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|5
|5
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|3
|Gana
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|4
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