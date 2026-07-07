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Aral Şimşir, Trabzonspor için geldi!

Trabzonspor, Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililerin 4 yıllık anlaşma sağladığı milli futbolcu, Trabzon'a geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 19:17 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 19:37
Haber: Sporx.com
Aral Şimşir, Trabzonspor için geldi!
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Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir transfer için daha geri sayıma geçti.

ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor, Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor, milli futbolcu ile anlaştıktan sonra Midtjylland cephesinin 13 milyon Euro artı bonuslar şeklindeki talebini kabul etti. Bu bonservis, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.

TÜRKİYE'YE GELDİ

Trabzonspor, Aral Şimşir konusunda tüm pürüzleri çözdü. 24 yaşındaki futbolcu, saat 19.00 sularında Trabzon'a geldi.



"ONUACHU'YA GOL ATTIRMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Trabzon'a gelişinin ardından açıklamalarda bulunan Aral Şimşir, transferinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Tek diyeceğim şey, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle yerlere gelmek için çok çalıştım.

Trabzonspor benim için çok zor bir tercih olmadı. Beni 5 yıldır istiyorlar.

Hedefim, en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. Kendimi en rahat hissettiğim mevki ya on numara ya da sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum.

Trabzonspor'da çok kaliteli futbolcular var. Onuachu'ya gol attırmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

ÇARŞAMBA İDMANA ÇIKACAK

Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, salı günü Danimarka'dan özel uçakla direkt Trabzon'a gelecek.

Saat 20.00 civarında Trabzon'da olacak olan milli oyuncu, çarşamba günü ilk idmanına çıkacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 54 maçta süre bulan Aral Şimşir, 12 gol attı ve 21 asist yaptı.

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