07 Temmuz
Arjantin-Mısır
19:00
07 Temmuz
İsviçre-Kolombiya
23:00

Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu!

Miguel Crespo'nun, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 11:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Başakşehir'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, takımda önemli bir ayrılık resmiyet kazandı. Turuncu-lacivertli ekibin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2028'E KADAR İMZA

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Khaleej, yaptığı açıklamayla Miguel Crespo ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Böylece deneyimli orta saha oyuncusunun transferi resmiyet kazandı.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Başakşehir formasıyla 63 resmi maça çıkan Crespo, 5 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Portekizli futbolcu, takımın önemli isimleri arasında yer aldı.

FENERBAHÇE GEÇMİŞİ

Miguel Crespo, 2024 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e transfer olmuştu. Başarılı orta saha oyuncusu, İstanbul temsilcisindeki performansının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açarak Al-Khaleej'e imza attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.