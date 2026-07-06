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Mason Greenwood, kampa katıldı!

Transferde ismi Fenerbahçe ve Roma ile anılan Mason Greenwood, yeni sezon öncesi Marsilya kampına katıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 14:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mason Greenwood, kampa katıldı!
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Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Roma ile anılan Mason Greenwood, geleceğine ilişkin dikkat çeken bir adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz yıldız futbolcu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Marsilya'nın kampına katıldı.



SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.

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