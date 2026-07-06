Mason Greenwood, kampa katıldı!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Roma ile anılan Mason Greenwood, geleceğine ilişkin dikkat çeken bir adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz yıldız futbolcu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Marsilya'nın kampına katıldı.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.