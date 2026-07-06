Fenerbahçe'de takas planı: Musaba & Bertuğ Yıldırım

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir adı Galatasaray'la da anılan Başakşehir'in santrforu Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFER FORMÜLÜ
Fanatik'te yer alan habere göre; sarı lacivertliler Bertuğ için turuncu lacivertlileri bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takası önererek da ikna etmeye çalışacak.
ANTHONY MUSABA TEKLİFİ
Haber detayında, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuya karşılık olarak Anthony Musaba'yı teklif edeceği belirtildi.
Başakşehir'in, Hollandalı kanat oyuncusunu kabul etmesi halinde Bertuğ için ödenecek bonservis bedeli konusunda pazarlıklara başlanacak.
SEZON PERFORMANSI
Bertuğ Yıldırım 2029 yılına kadar sözleşmesi olduğu Başakşehir'de geçen sezon 22 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Fanatik'te yer alan habere göre; sarı lacivertliler Bertuğ için turuncu lacivertlileri bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takası önererek da ikna etmeye çalışacak.
ANTHONY MUSABA TEKLİFİ
Haber detayında, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuya karşılık olarak Anthony Musaba'yı teklif edeceği belirtildi.
Başakşehir'in, Hollandalı kanat oyuncusunu kabul etmesi halinde Bertuğ için ödenecek bonservis bedeli konusunda pazarlıklara başlanacak.
SEZON PERFORMANSI
Bertuğ Yıldırım 2029 yılına kadar sözleşmesi olduğu Başakşehir'de geçen sezon 22 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.