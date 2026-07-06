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Fenerbahçe'de takas planı: Musaba & Bertuğ Yıldırım

Fenerbahçe, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım transferinde Anthony Musaba'yı takasta kullanmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 15:53
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de takas planı: Musaba & Bertuğ Yıldırım
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Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir adı Galatasaray'la da anılan Başakşehir'in santrforu Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFER FORMÜLÜ

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı lacivertliler Bertuğ için turuncu lacivertlileri bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takası önererek da ikna etmeye çalışacak.

ANTHONY MUSABA TEKLİFİ

Haber detayında, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuya karşılık olarak Anthony Musaba'yı teklif edeceği belirtildi.

Başakşehir'in, Hollandalı kanat oyuncusunu kabul etmesi halinde Bertuğ için ödenecek bonservis bedeli konusunda pazarlıklara başlanacak.

SEZON PERFORMANSI

Bertuğ Yıldırım 2029 yılına kadar sözleşmesi olduğu Başakşehir'de geçen sezon 22 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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