Felipe Melo'dan Neymar'a destek

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Neymar hakkındaki görüşlerini paylaştı. Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından konuşan Melo, yıldız futbolcuya destek verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "DAHA ÇOK TAKDİR GÖRÜRDÜ"
Felipe Melo, Neymar'ın Brezilya'da hak ettiği değeri yeterince görmediğini savundu. Melo, "Başka bir ülkeden olsaydı Brezilya'da daha çok takdir görürdü." ifadelerini kullandı.
"KISKANAN BİRÇOK İNSAN VAR"
Neymar'a yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan eski Galatasaraylı futbolcu, yıldız oyuncuya karşı kıskançlık olduğunu dile getirdi. Melo, "Ona karşı olan ve onu kıskanan birçok insan var." dedi.
Felipe Melo, Neymar'ın Brezilya'da hak ettiği değeri yeterince görmediğini savundu. Melo, "Başka bir ülkeden olsaydı Brezilya'da daha çok takdir görürdü." ifadelerini kullandı.
"KISKANAN BİRÇOK İNSAN VAR"
Neymar'a yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan eski Galatasaraylı futbolcu, yıldız oyuncuya karşı kıskançlık olduğunu dile getirdi. Melo, "Ona karşı olan ve onu kıskanan birçok insan var." dedi.