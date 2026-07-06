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Felipe Melo'dan Neymar'a destek

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Neymar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Melo, Neymar'ın başka bir ülkeden olması halinde Brezilya'da daha fazla takdir göreceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 12:45 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Felipe Melo'dan Neymar'a destek
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Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Neymar hakkındaki görüşlerini paylaştı. Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından konuşan Melo, yıldız futbolcuya destek verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DAHA ÇOK TAKDİR GÖRÜRDÜ"

Felipe Melo, Neymar'ın Brezilya'da hak ettiği değeri yeterince görmediğini savundu. Melo, "Başka bir ülkeden olsaydı Brezilya'da daha çok takdir görürdü." ifadelerini kullandı.

"KISKANAN BİRÇOK İNSAN VAR"

Neymar'a yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan eski Galatasaraylı futbolcu, yıldız oyuncuya karşı kıskançlık olduğunu dile getirdi. Melo, "Ona karşı olan ve onu kıskanan birçok insan var." dedi.

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