Galatasaray'a Mbekezeli Mbokazi için zorlu rakip

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY LİSTEYE EKLEDİ
Sarı-kırmızılıların, MLS ekibi Chicago Fire'da forma giyen 2005 doğumlu Güney Afrikalı sol stoper Mbekezeli Mbokazi'yi transfer listesine aldığı öğrenildi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika Milli Takımı formasıyla sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç savunmacı için Galatasaray'ın girişimlere başladığı belirtildi. Ancak Cimbom'u bu transferde zorlu bir rakip bekliyor.
GALATASARAY'A ZORLU RAKİP
İtalya Serie A'dan Napoli'nin de Mbokazi'yi yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi temaslara başlamaya hazırlandığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Orlando Pirates'tan Chicago Fire'a transfer olan 20 yaşındaki stoper, kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Sol ayağını etkili kullanması, geriden oyun kurma becerisi, ikili mücadelelerdeki başarısı ve pozisyon bilgisiyle öne çıkan Mbokazi, modern stoper profili olarak dikkatleri üzerine topladı.
Sarı-kırmızılıların, MLS ekibi Chicago Fire'da forma giyen 2005 doğumlu Güney Afrikalı sol stoper Mbekezeli Mbokazi'yi transfer listesine aldığı öğrenildi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika Milli Takımı formasıyla sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç savunmacı için Galatasaray'ın girişimlere başladığı belirtildi. Ancak Cimbom'u bu transferde zorlu bir rakip bekliyor.
GALATASARAY'A ZORLU RAKİP
İtalya Serie A'dan Napoli'nin de Mbokazi'yi yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi temaslara başlamaya hazırlandığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Orlando Pirates'tan Chicago Fire'a transfer olan 20 yaşındaki stoper, kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Sol ayağını etkili kullanması, geriden oyun kurma becerisi, ikili mücadelelerdeki başarısı ve pozisyon bilgisiyle öne çıkan Mbokazi, modern stoper profili olarak dikkatleri üzerine topladı.