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Galatasaray'a Mbekezeli Mbokazi için zorlu rakip

Galatasaray'ın, MLS ekibi Chicago Fire'da forma giyen 2005 doğumlu Güney Afrikalı sol stoper Mbekezeli Mbokazi'yi transfer listesine aldığı öğrenildi. Genç oyuncu ile İtalya'dan Napoli de ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 10:39
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Mbekezeli Mbokazi için zorlu rakip
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Sarı-kırmızılıların, MLS ekibi Chicago Fire'da forma giyen 2005 doğumlu Güney Afrikalı sol stoper Mbekezeli Mbokazi'yi transfer listesine aldığı öğrenildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika Milli Takımı formasıyla sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç savunmacı için Galatasaray'ın girişimlere başladığı belirtildi. Ancak Cimbom'u bu transferde zorlu bir rakip bekliyor.

GALATASARAY'A ZORLU RAKİP

İtalya Serie A'dan Napoli'nin de Mbokazi'yi yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi temaslara başlamaya hazırlandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Orlando Pirates'tan Chicago Fire'a transfer olan 20 yaşındaki stoper, kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Sol ayağını etkili kullanması, geriden oyun kurma becerisi, ikili mücadelelerdeki başarısı ve pozisyon bilgisiyle öne çıkan Mbokazi, modern stoper profili olarak dikkatleri üzerine topladı.  

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