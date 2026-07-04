Mason Greenwood için geri sayım!

Marsilya forması giyen Mason Greenwood için transfer hareketliliği devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız ekibi, mali sıkıntılar nedeniyle oyuncu satmak zorunda ve Avrupa'nın çeşitli takımlarındna büyük ilgi gören Greenwood'un Marsilya'dan ayrılması bekleniyor.
ROMA VAZGEÇMİYOR
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Serie A ekiplerinden Roma, 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerine devam ediyor.
Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in de gündeminde yer alan Greenwood için çarşamba gününe kadar önemli gelişmelerin yaşanmasının beklendiği öne sürüldü.
FENERBAHÇE DAHA İYİ TEKLİF SUNDU AMA...
Alfredo Pedulla'nın haberinde, Fenerbahçe'nin, Roma'ya göre Greenwood'a daha iyi bir maaş sunduğu ancak bu hamlenin devamının gelmediği öne sürüldü. (Fenerbahçe 7 milyon euro maaş, Roma 5 milyon euro maaş)
50 MİLYON EURO'NUN ALTINA DÜŞTÜLER
Greenwood için daha önce 50 milyon euro'da direten Marsilya'nın, bu inadından vazgeçtiği ve çarşamba gününe kadar yaşanacak gelişmelerle birlikte 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili net bir tablo ortaya çıkacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.
ROMA VAZGEÇMİYOR
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Serie A ekiplerinden Roma, 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerine devam ediyor.
Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in de gündeminde yer alan Greenwood için çarşamba gününe kadar önemli gelişmelerin yaşanmasının beklendiği öne sürüldü.
FENERBAHÇE DAHA İYİ TEKLİF SUNDU AMA...
Alfredo Pedulla'nın haberinde, Fenerbahçe'nin, Roma'ya göre Greenwood'a daha iyi bir maaş sunduğu ancak bu hamlenin devamının gelmediği öne sürüldü. (Fenerbahçe 7 milyon euro maaş, Roma 5 milyon euro maaş)
50 MİLYON EURO'NUN ALTINA DÜŞTÜLER
Greenwood için daha önce 50 milyon euro'da direten Marsilya'nın, bu inadından vazgeçtiği ve çarşamba gününe kadar yaşanacak gelişmelerle birlikte 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili net bir tablo ortaya çıkacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.