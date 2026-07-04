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Mason Greenwood için geri sayım!

Roma, Marsilya forması giyen Mason Greenwood için girişimlerine devam ediyor. İngiliz yıldızın transferiyle ilgili çarşamba gününe kadar önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 15:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mason Greenwood için geri sayım!
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Marsilya forması giyen Mason Greenwood için transfer hareketliliği devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız ekibi, mali sıkıntılar nedeniyle oyuncu satmak zorunda ve Avrupa'nın çeşitli takımlarındna büyük ilgi gören Greenwood'un Marsilya'dan ayrılması bekleniyor.

ROMA VAZGEÇMİYOR

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Serie A ekiplerinden Roma, 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerine devam ediyor.

Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in de gündeminde yer alan Greenwood için çarşamba gününe kadar önemli gelişmelerin yaşanmasının beklendiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE DAHA İYİ TEKLİF SUNDU AMA...

Alfredo Pedulla'nın haberinde, Fenerbahçe'nin, Roma'ya göre Greenwood'a daha iyi bir maaş sunduğu ancak bu hamlenin devamının gelmediği öne sürüldü. (Fenerbahçe 7 milyon euro maaş, Roma 5 milyon euro maaş)

50 MİLYON EURO'NUN ALTINA DÜŞTÜLER

Greenwood için daha önce 50 milyon euro'da direten Marsilya'nın, bu inadından vazgeçtiği ve çarşamba gününe kadar yaşanacak gelişmelerle birlikte 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili net bir tablo ortaya çıkacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.

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