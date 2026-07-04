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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Cabral'dan golü ve Trabzonspor için açıklama

Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı gol ve Trabzonspor ile ilgili konuştu.

calendar 04 Temmuz 2026 12:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Cabral'dan golü ve Trabzonspor için açıklama
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda şimdiye kadar turnuvanın en güzel gollerinden birini son 32 turunda Arjantin'e atan Trabzonspor'un yeni transferi Yeşil Burun Adalı Sidny Lopes Cabral, "Golümden dolayı çok mutluyum. Messi'ye karşı oynamak harikaydı" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son Dünya şampiyonu ve 2026'nın da favorilerinden Arjantin, son 32 turunda normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup etti. Maçın 103. dakikasında Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, turnuvanın şimdiye kadarki en güzel gollerinden birine imza attı.

Karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını cevaplayan Cabral, "Golümden dolayı çok mutluyum. Takımıma ve ülkeme bu golle yardımcı olduğum için çok mutluyum. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum." şeklinde konuştu.

Yeşil Burun Adaları'nın başarılı bir turnuva geçirdiğini belirten Cabral, şunları söyledi:

"Artık insanlar Yeşil Burun Adaları'nı tanıyor ve bize saygı gösteriyor. Çok iyi bir futbol ülkesiyiz ve kalitemiz ortada. Bu saygıyı Dünya Kupası'ndaki performansımızla hak ettik. Bu turnuvada geldiğimiz noktadan dolayı çok mutluyuz. Gruptan çıkma ihtimali olarak bize yüzde 1 şans veriliyordu. Harika bir ülke olduğumuzu gösterdik ve bize saygı duyulmalı."

"Messi'ye karşı oynamak harikaydı"

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye karşı oynamasıyla ilgili olarak ise "Dünyanın en iyi oyuncusuna karşı oynamak harikaydı." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da sezona başlamak için sabırsızlandığını anlatan Cabral, "Trabzonspor harika bir kulüp ve harika taraftarlara sahip. Sezona başlamayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

Trabzonspor, Dünya Kupası öncesinde geçen ay Yeşil Burun Adalı savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı Benfica'dan 5 yıllığına renklerine bağladı.

Yeşil Burun Adaları'ndan tarihi başarı

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez mücadele ettiği turnuvada grup aşamasındaki üç maçını da berabere kalarak son 32 turu maçına çıktı ve Arjantin karşısında aldığı mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

Türkiye'deki liglerden 4 futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları forması giydi.

Trabzonspor'dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, RAMS Başakşehir'den Nuno Da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes, turnuvada milli takımlarının kadrosunda bulunuyordu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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