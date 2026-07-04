Messi'den tur yorumu: Sonuna kadar savaşacağız
Lionel Messi, Arjantin'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, duran topların bu maçta işe yaradığını ve takımın sonuna kadar savaşmayı sürdürdüğünü söyledi.
"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"
Lionel Messi, Arjantin'in uzun süredir mücadele gücünü sahada gösterdiğini söyledi. Messi, "Ekibimiz uzun zamandır sonuna kadar savaştığını ve savaşmaya devam edeceğini kanıtladı." ifadelerini kullandı.
DURAN TOP VURGUSU
Arjantinli yıldız, Yeşil Burun Adaları karşısında duran topların belirleyici olduğunu belirtti. Messi, "Bu maçta duran toplar işe yaradı, gerçi son zamanlarda bu konuda pek başarılı olamıyorduk. Bu tür maçlarda bu çok önemli." dedi.
Tecrübeli futbolcu, "Topa kafa vurmada yetenekli ve hava topu mücadelelerinde de başarılı oyuncularımız var. Biz de bundan faydalanabildik." açıklamasında bulundu.
"TESADÜF DEĞİL"
Messi, Yeşil Burun Adaları'nın turnuvadaki performansına da dikkat çekti. Arjantinli futbolcu, "Yeşil Burun Adaları'nın İspanya ve Uruguay'a yenilmemesi tesadüf değil." sözleriyle rakiplerinin gücünü vurguladı.
"İLK GOLÜ ATMAK ZOR BİR HEDEFTİ"
Lionel Messi, maçta ilk golü bulmalarına rağmen oyunun bekledikleri gibi gitmediğini ifade etti.
Messi, "Zor bir hedefi başardık: İlk golü atmak. Bunun tempomuzu bulmamıza yardımcı olacağını düşündük. Ama tam tersi oldu. Topu kaybetmeye başladık, geri çekildik ve etkili bir şekilde baskı yapamadık." dedi.
Arjantin, Yeşil Burun Adaları karşısında aldığı galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
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|Güney Afrika
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|Fas
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|2
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|İskoçya
|3
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|Haiti
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|Japonya
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|1
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|İsveç
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|4
|Tunus
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|Av.
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|1
|Belçika
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|1
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|6
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|2
|Mısır
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|İran
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|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
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|10
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|İspanya
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|2
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|7
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|Cape Verde
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|Uruguay
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|4
|Suudi Arabistan
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|Norveç
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|Senegal
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|Irak
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|P
|1
|Arjantin
|3
|3
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|2
|Avusturya
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|1
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|3
|Cezayir
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|1
|1
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|5
|7
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|4
|Ürdün
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|3
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|Takımlar
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|Av.
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|Kolombiya
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|0
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|1
|3
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|2
|Portekiz
|3
|1
|2
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|6
|1
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|5
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|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
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|1
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|4
|Özbekistan
|3
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|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
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|2
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|5
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|3
|Gana
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