Arjantin uzatmada kazandı, son 16'ya kaldı
Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup etti. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Arjantin'e turu getiren gol 111. dakikada Romero'dan geldi.
İLK 11'LER
Arjantin mücadeleye E. Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada, Martinez ve Messi ilk 11'iyle başladı.
Yeşil Burun Adaları ise Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Pina, L. Duarte, D. Duarte, Cabral, Mendes ve Da Costa ilk 11'iyle sahaya çıktı.
MESSI PERDEYİ AÇTI
Arjantin, karşılaşmanın 29. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
YEŞİL BURUN ADALARI EŞİTLİĞİ YAKALADI
İkinci yarıda Yeşil Burun Adaları oyuna ortak oldu. 59. dakikada Duarte'nin golüyle skor 1-1'e geldi. Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti.
Arjantin, uzatmalara hızlı başladı. 92. dakikada Lisandro Martinez'in golüyle Arjantin yeniden öne geçti. Yeşil Burun Adaları, 103. dakikada Lopes Cabral ile skoru 2-2 yaptı.
ROMERO TURU GETİRDİ
Arjantin, 111. dakikada Romero'nun golüyle 3-2 öne geçti. Kalan bölümde skor değişmedi ve Arjantin, mücadeleyi 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi.
MESSI, MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI
Lionel Messi, karşılaşmada yaptığı asistle Dünya Kupası kariyerindeki 9. asistine ulaştı. Arjantinli yıldız, bu istatistikle Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı.
SON 16'DA RAKİP MISIR
Arjantin'in Dünya Kupası son 16 turundaki rakibi Mısır oldu.
|S
|Takımlar
|O
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0