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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Arjantin uzatmada kazandı, son 16'ya kaldı

Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup etti. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Arjantin'e turu getiren gol 111. dakikada Romero'dan geldi.

calendar 04 Temmuz 2026 03:46 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 03:47
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Arjantin uzatmada kazandı, son 16'ya kaldı
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları, Miami Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Büyük heyecana sahne olan mücadelede Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalar sonunda 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İLK 11'LER

Arjantin mücadeleye E. Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada, Martinez ve Messi ilk 11'iyle başladı.

Yeşil Burun Adaları ise Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Pina, L. Duarte, D. Duarte, Cabral, Mendes ve Da Costa ilk 11'iyle sahaya çıktı.

MESSI PERDEYİ AÇTI

Arjantin, karşılaşmanın 29. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

YEŞİL BURUN ADALARI EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıda Yeşil Burun Adaları oyuna ortak oldu. 59. dakikada Duarte'nin golüyle skor 1-1'e geldi. Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti.

Arjantin, uzatmalara hızlı başladı. 92. dakikada Lisandro Martinez'in golüyle Arjantin yeniden öne geçti. Yeşil Burun Adaları, 103. dakikada Lopes Cabral ile skoru 2-2 yaptı.

ROMERO TURU GETİRDİ

Arjantin, 111. dakikada Romero'nun golüyle 3-2 öne geçti. Kalan bölümde skor değişmedi ve Arjantin, mücadeleyi 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

MESSI, MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi, karşılaşmada yaptığı asistle Dünya Kupası kariyerindeki 9. asistine ulaştı. Arjantinli yıldız, bu istatistikle Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı.

SON 16'DA RAKİP MISIR

Arjantin'in Dünya Kupası son 16 turundaki rakibi Mısır oldu.



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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