Scaloni'den Yeşil Burun Adaları'na övgü
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Yeşil Burun Adaları karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından konuştu. Scaloni, Dünya Kupası'nda kolay maç olmadığını belirterek takımının karakter gösterdiğini söyledi.
"HARİKA BİR TAKIM OLDUKLARINI GÖSTERDİLER"
Lionel Scaloni, maçın ardından Yeşil Burun Adaları'nı tebrik etti. Scaloni, "Rakip takımı tebrik etmek istiyorum; harika bir takım olduklarını gösterdiler. Dünya Kupası'nda kolay maç yoktur derler ya, bu doğru." ifadelerini kullandı.
"TAKIMIMIZ ASLA PES ETMİYOR"
Arjantinli teknik adam, zorlu geçen maçtan çıkarılması gereken olumlu noktalar olduğunu belirtti. Scaloni, "İnanılmaz zorlu bir maçtı, ama bundan olumlu yönleri çıkarmamız gerekiyor. Takımımız asla pes etmiyor." dedi.
"KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORDUM"
Lionel Scaloni, kamuoyundaki beklentinin aksine maçın kolay geçmeyeceğini bildiğini söyledi. Scaloni, "Herkes bunun çok kolay olacağını düşünse de, ben bunun kolay olmayacağını biliyordum ve biz bu durumu atlattık." açıklamasını yaptı.
"KARAKTER GÖSTERDİK"
Scaloni, Arjantin'in mücadele gücüne dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim yaptığımız gibi yürekten oynadığınızda, dayanıklılık eksikliğimizin çoğunu telafi ediyorsunuz. Takım karakterini gösterdi." dedi.
Lionel Scaloni, takımın geliştirmesi gereken noktalar olduğunu da dile getirdi. Scaloni, "Gerekenleri düzelteceğiz. Dikkat edilmesi gereken birkaç alan görüyorum." ifadelerini kullandı.
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|Türkiye
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|Katar
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|10
|-8
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|Brezilya
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|1
|6
|7
|2
|Fas
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|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
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|0
|2
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|4
|-3
|3
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|Haiti
|3
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|2
|8
|-6
|0
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|Av.
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|1
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|4
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|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
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|0
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|1
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|4
|Curacao
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|A
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|Hollanda
|3
|2
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|0
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|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
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|7
|3
|4
|5
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|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
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|4
|4
|Tunus
|3
|0
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|2
|12
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|0
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|O
|G
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
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|0
|6
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|2
|Mısır
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|1
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|3
|İran
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|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
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|10
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|1
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|Takımlar
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|M
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|Y
|Av.
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|1
|İspanya
|3
|2
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|7
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|Cape Verde
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|Uruguay
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|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
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|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
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|10
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|9
|2
|Norveç
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|Senegal
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|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
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|1
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|O
|G
|B
|M
|A
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|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
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|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
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|3
|3
|8
|-5
|0
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
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|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
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|-4
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