Deschamps'tan Paraguay açıklaması: Korkmuyoruz
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Paraguay maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, rakibin agresif oyunundan endişelenmediklerini ve nasıl bir takımla karşılaşacaklarını bildiklerini söyledi.
"BÜYÜK BİR YÜREKLERİ VAR"
Paraguay'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Deschamps, rakibin mücadele gücüne dikkat çekti.
Deneyimli teknik adam, "Tüm Güney Amerika takımları gibi büyük bir yürekleri var. İlk dakikadan son dakikaya kadar savaşacaklar. Bu zaten üst düzey futbolun gereği." dedi.
Deschamps, Paraguay'ın sadece sert oyunla buraya gelmediğini vurguladı.
Fransız çalıştırıcı, "Evet agresifler ama Almanya'yı sadece bununla yenerek buraya gelmediler. Maç kazandıran şey sadece agresif olmak ya da darbe indirmek değil. Ayrıca çok iyi oyuncuları var, bunlar birbirini tanıyan oyuncular." ifadelerini kullandı.
"SERTLİK BİR EKSİKLİK DEĞİL, KALİTEDİR"
Didier Deschamps, Paraguay'ın oyun tarzını Güney Amerika futbolunun önemli bir parçası olarak değerlendirdi.
Deschamps, "Bazı şeyleri tekrar ediyorlar, iyi yapıyorlar. Bu Güney Amerika takımlarının DNA'sında var. Bu, aslında bir eksiklik değil, kalitedir." açıklamasında bulundu.
"HAVAYI SAPLANTI HALİNE GETİRMİYORUM"
Philadelphia'da etkili olan sıcak hava dalgasına da değinen Deschamps, gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.
Fransız teknik adam, "Sıcak olacağını biliyorduk, farklı protokoller aracılığıyla gereken önlemleri aldık." dedi.
Deschamps, hava koşullarının maç üzerinde etkili olabileceğini ancak bunu bahane haline getirmediklerini belirtti.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Havayı bir saplantı haline getirmiyorum, bu bir etken ve bunu biliyorduk. Bu yüzden tekrar ediyorum, sağlık ekibiyle birlikte bu durumu sınırlandırmak ve bu etkiyi azaltmak için farklı protokoller uyguladık." ifadelerini kullandı.
"EN İYİ ŞEY KORKMAMAK"
Deschamps, Paraguay'ın agresif oyunu için özel bir önlem alıp almayacağı sorusunu da yanıtladı.
Fransa Teknik Direktörü, "En iyi şey korkmamak ya da endişelenmemektir. Futbol ikili mücadelelerden oluşur, sonrasında kurallar var, hakem var." dedi.
Deschamps, oyuncularının rakibi tanıdığını belirterek, "Onları özel olarak hazırlamayacağım, nasıl bir rakiple karşılaşacaklarını biliyorlar." açıklamasını yaptı.
"ÇOK AMA ÇOK BİTİRİCİ OLMALIYIZ"
Fransız futbolcu Desire Doue ise Paraguay karşısında hücumda etkili olmaları gerektiğini söyledi.
Doue, "Elbette çok ama çok bitirici olmalıyız. Çünkü bu tarz maçlarda olabildiğince hızlı bir şekilde gol atmak ve mümkün olduğunca çok gol bulmak önemlidir, çünkü her an her şey olabilir." ifadelerini kullandı.
"SICAK HAVA ENERJİ GÖTÜRÜYOR"
21 yaşındaki futbolcu, sıcak hava koşullarının oyuncular üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Doue, "Evet, kesinlikle çok fazla enerji götürüyor. Çünkü bu sıcaklıkta oynadığınızda çok daha fazla terliyorsunuz, dolayısıyla fazla su kaybediyorsunuz." dedi.
Fransız oyuncu, iki takımın da aynı şartlarda mücadele edeceğini vurgulayarak, "Yarın hazır olacağız, tüm maç boyunca dayanabilmek için fiziksel olarak hazırız." açıklamasında bulundu.
"İLK DÜNYA KUPASI'NIN TADINI ÇIKARIYORUM"
Desire Doue, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer almasıyla ilgili de konuştu. Genç futbolcu, "İlk Dünya Kupası'nın tadını çıkarıyorum, her anından keyif alıyorum. Bence Dünya Kupası'nda oynama fırsatı bulan her oyuncu sadece mutluluk hisseder." dedi.
Doue, milli marş sırasında gülümsemesinin nedenini de, "Bu burada bulunduğum için çok mutlu olduğum anlamına gelir." sözleriyle açıkladı.
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