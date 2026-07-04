Deschamps'tan Paraguay açıklaması: Korkmuyoruz

"BÜYÜK BİR YÜREKLERİ VAR"

"SERTLİK BİR EKSİKLİK DEĞİL, KALİTEDİR"

"HAVAYI SAPLANTI HALİNE GETİRMİYORUM"

"EN İYİ ŞEY KORKMAMAK"

"ÇOK AMA ÇOK BİTİRİCİ OLMALIYIZ"

"SICAK HAVA ENERJİ GÖTÜRÜYOR"

"İLK DÜNYA KUPASI'NIN TADINI ÇIKARIYORUM"