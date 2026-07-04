Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Deschamps'tan Paraguay açıklaması: Korkmuyoruz

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Paraguay maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, rakibin agresif oyunundan endişelenmediklerini ve nasıl bir takımla karşılaşacaklarını bildiklerini söyledi.

calendar 04 Temmuz 2026 04:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Deschamps'tan Paraguay açıklaması: Korkmuyoruz
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Philadelphia Stadı'ndaki toplantıda konuşan Deschamps, rakiplerinin oyun karakteri, sıcak hava koşulları ve maçın fiziksel yönüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜK BİR YÜREKLERİ VAR"

Paraguay'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Deschamps, rakibin mücadele gücüne dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, "Tüm Güney Amerika takımları gibi büyük bir yürekleri var. İlk dakikadan son dakikaya kadar savaşacaklar. Bu zaten üst düzey futbolun gereği." dedi.

Deschamps, Paraguay'ın sadece sert oyunla buraya gelmediğini vurguladı.

Fransız çalıştırıcı, "Evet agresifler ama Almanya'yı sadece bununla yenerek buraya gelmediler. Maç kazandıran şey sadece agresif olmak ya da darbe indirmek değil. Ayrıca çok iyi oyuncuları var, bunlar birbirini tanıyan oyuncular." ifadelerini kullandı.

"SERTLİK BİR EKSİKLİK DEĞİL, KALİTEDİR"

Didier Deschamps, Paraguay'ın oyun tarzını Güney Amerika futbolunun önemli bir parçası olarak değerlendirdi.

Deschamps, "Bazı şeyleri tekrar ediyorlar, iyi yapıyorlar. Bu Güney Amerika takımlarının DNA'sında var. Bu, aslında bir eksiklik değil, kalitedir." açıklamasında bulundu.

"HAVAYI SAPLANTI HALİNE GETİRMİYORUM"

Philadelphia'da etkili olan sıcak hava dalgasına da değinen Deschamps, gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Fransız teknik adam, "Sıcak olacağını biliyorduk, farklı protokoller aracılığıyla gereken önlemleri aldık." dedi.

Deschamps, hava koşullarının maç üzerinde etkili olabileceğini ancak bunu bahane haline getirmediklerini belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Havayı bir saplantı haline getirmiyorum, bu bir etken ve bunu biliyorduk. Bu yüzden tekrar ediyorum, sağlık ekibiyle birlikte bu durumu sınırlandırmak ve bu etkiyi azaltmak için farklı protokoller uyguladık." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ ŞEY KORKMAMAK"

Deschamps, Paraguay'ın agresif oyunu için özel bir önlem alıp almayacağı sorusunu da yanıtladı.

Fransa Teknik Direktörü, "En iyi şey korkmamak ya da endişelenmemektir. Futbol ikili mücadelelerden oluşur, sonrasında kurallar var, hakem var." dedi.

Deschamps, oyuncularının rakibi tanıdığını belirterek, "Onları özel olarak hazırlamayacağım, nasıl bir rakiple karşılaşacaklarını biliyorlar." açıklamasını yaptı.

"ÇOK AMA ÇOK BİTİRİCİ OLMALIYIZ"

Fransız futbolcu Desire Doue ise Paraguay karşısında hücumda etkili olmaları gerektiğini söyledi.

Doue, "Elbette çok ama çok bitirici olmalıyız. Çünkü bu tarz maçlarda olabildiğince hızlı bir şekilde gol atmak ve mümkün olduğunca çok gol bulmak önemlidir, çünkü her an her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

"SICAK HAVA ENERJİ GÖTÜRÜYOR"

21 yaşındaki futbolcu, sıcak hava koşullarının oyuncular üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Doue, "Evet, kesinlikle çok fazla enerji götürüyor. Çünkü bu sıcaklıkta oynadığınızda çok daha fazla terliyorsunuz, dolayısıyla fazla su kaybediyorsunuz." dedi.

Fransız oyuncu, iki takımın da aynı şartlarda mücadele edeceğini vurgulayarak, "Yarın hazır olacağız, tüm maç boyunca dayanabilmek için fiziksel olarak hazırız." açıklamasında bulundu.

"İLK DÜNYA KUPASI'NIN TADINI ÇIKARIYORUM"

Desire Doue, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer almasıyla ilgili de konuştu. Genç futbolcu, "İlk Dünya Kupası'nın tadını çıkarıyorum, her anından keyif alıyorum. Bence Dünya Kupası'nda oynama fırsatı bulan her oyuncu sadece mutluluk hisseder." dedi.

Doue, milli marş sırasında gülümsemesinin nedenini de, "Bu burada bulunduğum için çok mutlu olduğum anlamına gelir." sözleriyle açıkladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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