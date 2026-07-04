Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Jürgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı açıklaması

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmaya hazır olduğunu açıkladı. Eski Liverpool teknik direktörü, Alman Futbol Federasyonu ile görüşmeler yaptığını ancak Red Bull ile sözleşmesinin sürdüğünü söyledi.

calendar 04 Temmuz 2026 01:20 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 01:23
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Jürgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı açıklaması
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Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Julian Nagelsmann'ın görevinden ayrılmasının ardından Alman Futbol Federasyonu'nun yeni teknik direktör arayışına başladığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "GÖRÜŞMELERİ DOĞRULAYABİLİRİM"

Klopp, Alman Futbol Federasyonu ile temas halinde olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Evet, görüşmeleri doğrulayabilirim. Her şey oldukça hızlı gelişti. Julian istifa etti. Alman Futbol Federasyonu bir halef arıyor ve benimle görüşmeler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

RED BULL DETAYI

Şu anda Red Bull'da futbol direktörü olarak görev yapan Klopp, mevcut sözleşmesine dikkat çekti.

Klopp, "Zaman alacak. Red Bull ile sözleşmem var. Görüşmelere ilgi duyduğumu söyledim. Görüşmeler yoğun geçecek çünkü mesele sadece Julian Nagelsmann değil." dedi.

"OLIVER MINTZLAFF İLE KONUŞMAM GEREKİYOR"

Jürgen Klopp, sürecin yalnızca DFB ile yapılacak görüşmelere bağlı olmadığını belirtti.

Klopp, "Ayrıca işverenim Oliver Mintzlaff ile de konuşmam gerekiyor. Birkaç konuyu zaten görüştük. Sanırım itiraz etmeyecektir. 19 aydır orada çalışıyorum ve oldukça stresli bir dönem geçirdim." açıklamasında bulundu.

"HAZIRIM"

Almanya Milli Takımı görevine hazır olduğunu söyleyen Klopp, sürecin başlamasıyla birlikte daha hızlı düşünmeye başladıklarını ifade etti.

Klopp, MagentaTV'ye yaptığı açıklamada, "Hazırım. Müzakereler başlar başlamaz daha hızlı düşünmeye başlıyoruz. Durumu kökten değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Alman Futbol Federasyonu'nun, teknik direktörlük konusunda Klopp ile yapacağı görüşmelerin ardından kararını netleştirmesi bekleniyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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