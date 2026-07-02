Icardi Gitti mi? Mauro Icardi Galatasaray'dan Ayrıldı mı?

Evet. Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erdi ve oyuncu kulüpten ayrıldı. Taraflar arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadı.

Icardi neden Galatasaray'dan ayrıldı?

Galatasaray yönetimi ile Icardi arasında yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştirildi. Ancak maaş ve sözleşme şartlarında uzlaşma sağlanamayınca Arjantinli golcü, kontratının sona ermesiyle serbest oyuncu konumuna geçti.

Icardi'nin yeni takımı belli oldu mu?

Şu an itibarıyla Mauro Icardi'nin hangi takıma transfer olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tecrübeli golcüyle ilgilenen kulüpler bulunduğu yönünde iddialar yer alsa da imzalanmış bir transfer bulunmuyor.

Galatasaray Icardi'nin yerine transfer yapacak mı?

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Yönetimin, Icardi'nin ayrılığı sonrası alternatif isimler üzerinde değerlendirmelerde bulunduğu ifade ediliyor.

Icardi'nin Galatasaray kariyeri

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dönemde attığı kritik goller ve kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Arjantinli futbolcu, kulüp tarihinin en başarılı yabancı golcüleri arasında gösteriliyor.

Sonuç: Icardi Gitti mi?

Evet. Mauro Icardi'nin Galatasaray macerası sözleşmesinin sona ermesiyle noktalandı. Deneyimli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.