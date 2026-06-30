Haber Tarihi: 30 Haziran 2026 14:01 - Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 14:01

Japonya Elendi mi? Japonya Dünya Kupası'ndan Veda Etti mi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Japonya Milli Takımı'nın turnuvadaki durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. "Japonya elendi mi?" sorusu, oynanan karşılaşmaların ardından araştırılan konular arasında yer alıyor.

Japonya Elendi mi? Japonya Dünya Kupası'ndan Veda Etti mi?
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Japonya'nın Dünya Kupası yolculuğuna devam edip etmediği, aldığı sonuçlara göre belli oluyor.
Japonya son 32 turunu geçti mi?

Japonya'nın turnuvada yoluna devam edip etmeyeceği, eleme aşamasındaki maç sonucuna göre kesinleşiyor.

Dünya Kupası eleme turlarında:

Kazanan takım bir üst tura yükseliyor.
Kaybeden takım turnuvaya veda ediyor.
Beraberlik halinde uzatma dakikaları oynanıyor.
Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçiliyor.
Japonya Dünya Kupası'ndan elendi mi?

Japonya'nın elenip elenmediği, oynadığı eleme turu karşılaşmasının sonucuna bağlı olarak netleşiyor.

Asya futbolunun güçlü ekiplerinden biri olan Japonya, turnuvada başarılı bir performans göstererek üst turlara yükselmeyi hedefliyor.

Japonya'nın Dünya Kupası performansı nasıl?


Japonya, son yıllarda dünya futbolunda dikkat çeken milli takımlardan biri haline geldi. Hızlı oyun anlayışı ve disiplinli futboluyla bilinen Japonya, Dünya Kupası'nda önemli sonuçlar almayı amaçlıyor.

Japonya'nın güncel durumu nasıl öğrenilir?

Japonya Milli Takımı'nın turnuvadaki son durumu;

Maç sonuçları,
Puan durumu,
Turnuva fikstürü,
Resmi açıklamalar

üzerinden takip edilebiliyor.

Sonuç: Japonya Elendi mi?

Japonya'nın Dünya Kupası'ndan elenip elenmediği, oynadığı son karşılaşmanın sonucu ile kesinleşiyor. Takımın turnuvadaki geleceği, eleme maçlarında aldığı sonuçlara göre belirleniyor.

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