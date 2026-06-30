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Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 14:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım
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Kulüpler Birliği Toplantısında Fenerbahçe tarafından Barış Göktürk ve Mahmut Uslu ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, paylaşımında, "Tecrübesi ve aklıyla hareket eden yiğitlerin yolunu soytarılar asla çizemez; yiğit aklıyla ve mantığıyla hareket eder ve bunun bedeli ne olursa olsun ödeyip kendi yolunu çizer! NOKTA!" ifadelerini yazdı.

Yüksel Yıldırım'ın bu paylaşımı, özellikle sosyal medyada, "Fenerbahçe'ye gönderme mi?" sorusunu gündeme getirdi.

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