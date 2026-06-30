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Resmi açıklama: TFF'den yabancı kuralı kararı!

TFF, kulüplerin talebine rağmen yeni sezonda yabancı kuralının aynı kalacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 12:02 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 12:08
Haber: Sporx.com
Resmi açıklama: TFF'den yabancı kuralı kararı!
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TFF, kulüplerin talebine rağmen yeni sezonda yabancı kuralının aynı kalacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YABANCI KURALI

Yeni sezonda yabancı kuralı 10+4 olarak uygulanacak. Kulüplerin ortak taleplerinin ardından 12+2 ve 12+4 gibi formüller gündeme gelmişti ancak TFF, 10+4 kararından vazgeçmedi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır.

A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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