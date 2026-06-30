Resmi açıklama: TFF'den yabancı kuralı kararı!

TFF, kulüplerin talebine rağmen yeni sezonda yabancı kuralının aynı kalacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YABANCI KURALI
Yeni sezonda yabancı kuralı 10+4 olarak uygulanacak. Kulüplerin ortak taleplerinin ardından 12+2 ve 12+4 gibi formüller gündeme gelmişti ancak TFF, 10+4 kararından vazgeçmedi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.
Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır.
A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Yeni sezonda yabancı kuralı 10+4 olarak uygulanacak. Kulüplerin ortak taleplerinin ardından 12+2 ve 12+4 gibi formüller gündeme gelmişti ancak TFF, 10+4 kararından vazgeçmedi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.
Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır.
A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."