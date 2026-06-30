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Salih Özcan'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! Italiano'dan tam not!

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşma sağladığı Salih Özcan, teknik direktör Vincenzo Italiano'dan tam not aldı. Bonservisi elinde bulunan milli orta sahanın transferinin tatil sonrası resmiyet kazanması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 09:15
Haber: Türkiye
Salih Özcan'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! Italiano'dan tam not!
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Beşiktaş'ta transferi gündemde olan ve büyük oranda anlaşma sağlanan Salih Özcan'a yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano tarafından tam not verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Borussia Dortmund ile mukavelesi biten ve bonservisi elinde olan Özcan'ın A Milli Takım'ın ABD ile oynadığı mücadeledeki performansı beğenildi.

İtaliano, 28 yaşındaki ismin oyunun iki yönlü oynamasının da büyük avantaj olduğunu ve orta sahada takıma dinamizm katacağını belirtti.

SALİH ÖZCAN DA İSTİYOR

Bundesliga'dan bazı takımların da transfer listesinde olan Salih Özcan ise Türkiye'de kendine yeni bir sayfa açmak istediğini belirtiyor.

Özcan'ın, Orkun Kökçü ile orta sahada iyi bir ikili oluşturacağı görüşü de ağırlıkta.

Atiba sonrası orta alanda aradığını bulamayan Beşiktaş için Salih'in hes yerli statüsünde olması hem de bonservis bedelinin bulunmaması iyi bir opsiyon olarak görülüyor.

Transferin tatil sonrası resmiyet kazanması bekleniyor. 

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