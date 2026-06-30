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Galatasaray, Şehmus Hazer transferini bitirdi

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda önemli bir hamle yaparak Anadolu Efes'ten milli guard Şehmus Hazer'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 14:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Şehmus Hazer transferini bitirdi
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Önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ancak asıl hedefi bir sonraki sezon hayata geçmesi beklenen FIBA-Europe projesinden yer almak olan Galatasaray önemli bir hamle yaparak Anadolu Efes'ten Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Anadolu Efes'e çıkış parasını yatırarak Şehmus Hazer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KARİYERİ

Banvit altyapısından yetişen milli oyuncu Bandırma, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bahçeşehir Koleji'nden sonra geçen yaz Anadolu Efes'le imzalamıştı.

İSTATİSTİKLERİ

Oyuncu, BSL'de 19 dakika 8 saniye ortalama süre alırken maç başına 10.8 sayı, yüzde 39.4 üç sayı isabet oranı, 2.0 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakaladı.

EuroLeague'de ise 13 dakika 1 saniye süre alarak maç başına 5.6 sayı, 0.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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